Egyik napról a másikra változott meg az időjárás: tegnap még kánikula volt, ma már a lehűlés okoz szenvedést az embereknek.

Míg tegnap a nyár legmelegebb napja volt, ma a hidegfront hatására erősen lehűlt a levegő. Figyelmeztetést is adtak ki a várható felhőszakadás és záporok miatt. A hőség visszaszorul az ország délkeleti harmadára, 27 fok feletti napi közép már csak a Tiszántúlon várható.

Ma napközben az Északi-középhegység térségében, északkeleten alakulhat ki egy-egy zivatar, késő estétől már többfelé, előbb a Nyugat-Dunántúlon, később keletebbre is várható zivatarok képződése felhőszakadás, néhol viharos (60–80 km/h) szél kíséretében, de a Tiszántúlon szerda délelőttig nem valószínű csapadék – írja a met.hu.

A frontérzékeny embereket nagyon megviseli ez a hirtelen változás. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak. Az arra érzékenyeknél egyre erősödő görcsös fejfájás, hasi fájdalom alakulhat ki, valamint a korábbi műtétek, csonttörések helye is fájdalmas lehet. A szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőknél megnőhet a szívinfarktus kockázata, valamint náluk vérnyomás-ingadozásra is számítani kell – írja a Köpönyeg.hu.