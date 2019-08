Egy magyar tűzoltó csapatot toborozna a közösségi oldal segítségével, hogy megmentse az amazonasi esőerdőt.

Hetek óta pusztít a tűzvész az amazonasi esőerdőben. Több híresség és magánember is felajánlott már kisebb-nagyobb összeget azért, hogy megfékezzék a pusztítást. Vannak azonban olyanok is, akik tettekkel is segítenének, egy magyar tűzoltó például a közösségi oldalon tett közzé egy felhívást, amelyben szeretne toborozni egy tűzoltócsapatot.

„Lángokban áll Földünk tüdeje, az amazonasi esőerdő. Amennyiben lenne lehetőség kijutni, és ott közös erővel megfékezni a tüzet, hozzájárulnánk Földünk megmentéséhez. Lenne olyan tűzoltó, aki bevállalná?" – szúrta ki Váli Péter bejegyzését a Bors.

A lap megkereste a férfit, aki elárulta, a misszióra már több százan jelentkeztek, köztük nyugalmazott tűzoltók, civilek és lelkészek.