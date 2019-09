Bár a hőségből is sokaknak elege volt, azt, amire szombaton ébredtünk sem vártuk volna. Legalább 10 fokot csökkent a hőmérséklet, és folyamatosan esik.

Szombaton az eső, zápor mellett a délnyugati és a középső megyékben lehetnek kedvezőbbek a feltételek zivatarok kialakulására - nagyobb számban a délutáni, esti órákban. A zivatarokat lokálisan intenzív csapadék esetleg szélerősödés és kisebb méretű jég kísérheti. Este, éjszaka a középső tájak mellett már keletebbre is előfordulhatnak zivatarok. Vasárnap napközben átmenetileg csökken a csapadékhajlam, és inkább csak néhol lehet zivatartevékenység - erre nagyobb esély a keleti országrészben van.

Vasárnap késő estétől a Dunántúlon - annak is kiemelten az északi, északnyugati felén - egyre több helyen alakulhatnak ki zivatarok, amelyek akár rendszerbe is szerveződhetnek. A zivatarokat felhőszakadás illetve helyenként viharos széllökés és jégeső is kísérheti.