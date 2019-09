A bevásárlás után enni szeretett volna az áruház éttermében Sándor, de őt és vakvezető kutyáját nem engedték be.

Csak enni szeretett volna a bevásrálás után Sándor a vakvezető kutyájával a lakberendezési áruház éttermében, de az egyik dolgozó nem engedte be őket.

"Nagyon kedves volt, de közölte a párommal és velem, hogy nem mehetünk be. A párom hiába hangoztatta, hogy Ikon vakvezető, így rá nem vonatkozik ez a szabály, a lány nem engedett minket tovább. Mondhattam volna, hogy hívja oda a főnökét, de – őszintén szólva – nem volt kedvünk úgy ott enni, hogy nem látnak minket szívesen. A kutyusomnál ott volt minden szükséges papír, a vakvezető-igazolványa is. A párom édesapja végül írt a panaszkönyvbe, aztán továbbálltunk" - mondta a Blikknek Sándor, aki mellett április óta van Ikon, a kutyája. "Augusztusban tettük le sikeresen a közlekedésbiztonsági vizsgát. A bevásárlástól kezdve a munkahelyemig mindenhova elkísér a kutyám" - tette hozzá.

Az IKEA elisemerte, hogy dolgozójuk tévedett. "Valóban és tévesen nem engedte be egyik munkatársunk a vásárlónkkal az étterembe érkező segítőkutyát. Lakberendezési vállalatunk tisztában van a szabályozásokkal, ám sokkal pontosabb tájékoztatásra van szükség a munkatársak körében. Mindhárom IKEA áruház kutya- és macskabarát (budaörsi áruházunkba más kiskedvencek is bevihetők), a segítőkutyák előtt pedig az éttermek, kávézók és bisztrók is nyitva állnak" - írták.