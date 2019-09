Halottnak hitték Icát, akit hat évig láncra verve tartottak egy pincében

N. Ilonát két évvel ezelőtt, karján és lábán láncokkal találták meg, ahogy Monor településen kukázott. Kiderült, hogy az asszonyt hat éve halottnak nyilvánították, miközben egy házaspár fogságában sínylődött.

Az ügy szeptember 23-i tárgyalásán Ica tett volna vallomást, ám ez végül elmaradt. Az asszonyt megtalálást követően kórházban ápolták, és míg fizikailag felépült, lelkileg azóta sincs jó állapotban, jelenleg egy intézet lakója, ahol kifejölt gondnok vigyáz rá - írja a Bors.

A vallomástételt a gondoka az utolsó pillanatban mondta le, egy rokona szerint Ica még ma is retteg szembenézni fogvatartóival, és erről a gondnok is így vélekedett korábban: "Kitörölhetetlen nyomot hagyott benne ez az egész, nem csodálnám, ha soha többé nem merne a közelükbe menni. Félek is, mi lesz, amikor egy tárgyalóteremben kell majd állniuk. Azok az emberek olyasmit tettek vele, ami józan ésszel felfoghatatlan" – nyilatkozta a gondnok korábban a Borsnak.

A lap beszámolója szerint a tegnapi tárgyaláson a vádlottak ártatlanságukat bizonygatták, állításuk szerint ők befogadták a nőt, akit valószínűleg egy harmadik személy bántalmazhatott.