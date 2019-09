Újabb információk kerültek elő Novozánszki Fanni meggyilkolásának ügyében

Két évvel ezelőtt novemberben tűnt el Novozánszki Fanni, akinek holttestére azóta sem bukkant rá a rendőrség. Bár a fiatal lány testét még keresik, két héttel az eltűnése után halottnak nyilvánították. Feltételezett gyilkosát pedig egy héttel a lány eltűnése után őrizetbe is vették.

Bár már két éve történt, hogy az egykori Való Világ játékosnak VV Fanninak nyoma veszett, a rendőrség még mindig nagy erőkkel nyomoz az ügyben. B. Lászlót, Fanni feltételezett gyilkosát szinte azonnal őrizetbe vették, majd néhány hónapja háziőrizetbe engedték.

A férfi nem ismeri be, hogy megölte a lányt, annyit azonban bevallott, hogy ő vitte le ölben az ájult Fannit az autójához. Arról, hogy kinek adta át és hol lehet, nem mond semmit.

Úgy tudni, a feltételezett gyilkos mielőtt találkozott Fannival, a laptopján rákeresett arra, hogyan kell valakit elkábítani.

"Miután lezárult a nyomozás, az iratismertetésen betekinthettem az elkészült anyagok némelyikébe. Láttam végre azt a videót is, amin a férfi rogyadozó lábbal cipeli Fannit, látszik, alig bírja el a magatehetetlen lányt. Novozánszki Fanni hiányos öltözetben van a képen, a szoknyáját külön hozza magával a gyanúsított. Miközben viszi Fannit, még egy lakóval is találkozott, aki rákérdezett, mi történt a lánnyal. Erre azt felelte, hogy Fanni ittas, ezért kell így vinnie.A megtekintett iratok nekem arra utalnak, hogy a gyilkosa megfojthatta Fannit, majd a testét valahol a Dunába dobhatta. Szeretném cáfolni azt a tévhitet is, hogy Fanni és B. László között szerelmi vagy akár baráti kapcsolat lett volna, hiszen a férfi álnéven jelentkezett be a lányhoz, aki valószínűleg nem fogadta volna, ha tudja, ki készül hozzá. Talán rájött, hogy B. pénzt akar kicsalni tőle, ő pedig nem akart adni neki. Annyi igaz, hogy egy közös ismerősük összeismertette őket, de miután Fanni átlátott a férfi szándékain, többször már nem akart találkozni vele" - mondta el a család jogi képviselője, dr. Lichy József ügyvéd a Blikknek.