Marcellina retteg: a Duna magas vízállása az otthonát fenyegeti.

Újra retteg Marcellina: a magyar énekesnőnek a Duna-parton van az otthona, és a vízszintemelkedés veszélybe sodorhatja a házát. Néhány évvel ezelőtt a Duna már a lakterébe is behatolt, és ez most újra megtörténhet. A Blikk azt írja, már kipakolta a garázsát, és otthonának alsó szintjét is, a kertjébe ugyanis már betört a víz. Az előrejelzések sem jók, a vízszint tovább emelkedik.

„Bár most azt mondják, stagnál a vízállás, a hétvégére újabb löketet ígérnek. Reszketek! Bár már mindent kirámoltam, nem szeretném újra átélni, hogy elöntse a víz az otthonomat. Nemcsak a kár miatt, hiszen ez lelkileg is megviseli az embert. Nem tudod, hol áll meg, és nem tudod befolyásolni sem. Valószínűleg áramproblémák is lesznek, a rengeteg iszapról és mocsokról nem is beszélve, amit a Duna felhord a telekre" – nyilatkozta.