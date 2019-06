A kertünkben lévő növényekkel anélkül csökkentjük a levegő szén-dioxid-tartalmát és egyben növeljük az oxigénszintjét, hogy lényegi dolgot nem is tettünk. Ám némi odafigyeléssel és tenni akarással ennél sokkal többre vagyunk képesek. Kerted gondozása legyen környezetvédelmi hobbi is egyben. A fenntartható jövő megalapozása és a globális éghajlatváltozás megállítása kicsiben kezdődik, légy te is ennek részese! Mit tehetsz? Mutatjuk!