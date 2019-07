Tegnap hajnalban egy 22 éves fiatal férfi tört be a Buckingham-palotába, a rendőrök viszont szerencsére még idejében elkapták, így nem jutott II. Erzsébet királynő közelébe.

A palota kerítésén könnyedén átjutott az a fiatal férfi, aki tegnap hajnalban kísérelt meg betörést a londoni Buckingham-palotába. A zárt ajtókon szerencsére már nem jutott át, így a palotába nem sikerült belépnie. A rendőrök 4 percen belül a helyszínre értek és letartóztatták a férfit, akinél fegyvert nem találtak. Az esetről a királynőt is értesítették, aki a betörési kísérlet alatt a palotában tartózkodott, és aludt.

Ritkán történik ilyen eset, legutóbb 1982-ben egy skizofrén férfi jutott be a palotába, sőt, ő a királynő hálószobájában is járt. II. Erzsébet ekkor is higgadt maradt, habár a férfi öngyilkossággal is fenyegetőzött. A királynő szobájában található pánikgomb azonban hamar riasztotta a rendőrséget, így komolyabb baj akkor sem történt.