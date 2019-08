A Fekete-tenger keleti partján fekszik a csodás Grúzia. Az egykori szovjet tagállam kulturális gyökerei több ezer évre nyúlnak vissza, bortermelése pedig nem csupán a világ egyik legrégebbi hagyományával rendelkezik, de a mai napig gazdaságának fő részét is képezi. Ám ami minket most igazán érdekel, az a fővárosa, Tbiliszi, ami a Kura folyó két partján fekszik. Nem csupán Grúzia legnagyobb területű városa, de az ország abszolút központja is egyben, nem mellesleg pedig építészetében igen sok kontrasztot találni.