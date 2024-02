Az alfa generáció már öregedésgátló kozmetikumokat használ - Hogyan hat ez a bőrükre?

A 2010-ben és az utána következő években született alfa generáció a digitális kultúrában elmerülve nőtt fel. Mindenféle tartalomhoz hozzáférnek, őrült mennyiségben fogyasztják a rövid, pörgős videókat, amelyekben fotogén influencerek különböző szérumokat kenegetnek a már amúgy is ragyogó arcukra, miköben erősebbnél erősebb hatóanyagokat emlegetnek. A videók hatása olyan nagy, hogy a Wunderman Thompson marketing ügynökség 2023-as, az alfa generációról szóló jelentése szerint a 6 és 16 év közötti korosztály 55 százaléka szeretne megvásárolni egy terméket, ha azt a kedvenc YouTube- vagy Instagram-sztárja használja, viseli vagy ajánlja. Ugyanebben az évben nagy port kavart egy 14 éves lány videója is, amiben részletesen bemutatta, milyen termékeket használ annak érdekében, hogy megelőzze bőre öregedését: napi kétszer tett fel arcmaszkot és kente be magát retinollal. A fiatalok rendszeresen hallják a varázserővel bíró szalicilsav, AHA vagy szérum szavakat, és azt gondolják, ezek bizony nekik is kellenek.

90 másodpercbe nem fér minden bele

Az influencerek - akár fiatalok akár idősebbek - nem térnek ki a videókban arra, hogy az egyes hatóanyagoknak mi a konkrét szerepük, milyen a hatásuk. Hogy is férne ez bele 90 másodpercbe? A gyerekek hosszabb anyagokon már elunják magukat. Azt sem mondják el, hogy a kozmetikumok túl gyakori használata durva irritációkhoz vezethet, és minden termékhez apró lépésekben kell hozzászoktatni a bőrt. A tinédzsereknek nincs szükségük retinolra, hacsak nem írja fel nekik a bőrgyógyász extrém pattanásosságra. A tizenéveseknél a dermisz vagy másnéven irha is fejlődésben van, így elegendő kollagént termel, tehát felesleges ezt fokozni. Az is előfordulhat, hogy túlságosan felpörgetik a kollagéntermelést, ezzel pedig megzavarják a bőr természetes ciklusát, ami még több irritációhoz és idő előtti károsodáshoz vezet.