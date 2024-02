Ha nem tudod, milyen a bőrtípusod, a kencéiddel többet ártasz, mint használsz

A zsíros bőrtípus esetében a bőr olajosan fénylik, és tapintásra is zsíros, síkos érzetű. Tág pórusok jellemzik, lágyan ülő mitesszerekkel, az állon és az orr körül halvány hajszálerekkel. Ennek a bőrtípusnak az esetében a faggyú olajsavtartalma magasabb a normálisnál, ami nemcsak a zsíros érzetért felelős, hanem a mitesszerekért is.

Jó hír azonban, hogy ez a bőr nagyon rugalmas, és az öregedés jelei is csak viszonylag későn jelennek meg rajta. Kialakulásának hátterében állhat a mozgásszegény életmód, túl fűszeres ételek gyakori fogyasztása, nem megfelelő kozmetikum használata, de ugyanakkor örökletes tényezők is befolyásolják.

A magas olajsavtartalmú faggyú miatt nehezen lélegzik a bőr, ápolására ezért is érdemes odafigyelni, de a mitesszerek száma is csökkenthető némiképp egy kis odafigyeléssel.