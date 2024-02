Jennifer Aniston is a beavatkozások csapdájába esett: arca már nem olyan, mint régen

A legutóbbi fotókon azonban elég szembetűnő a változás: a különbségek a szemkörnyékén és az arca középső részén voltak láthatóak.

A szakértő úgy véli, hogy ezeket a változásokat a különböző kezelések kombinációja eredményezte. Az egyik okként a szemhéjplasztikát említette. Hozzátette továbbá, hogy Aniston bőrét is feltölthették, valamint a szeme alá is töltőanyagot kaphatott. Azt is felvetette, hogy átesett egy arcközép-felvarráson.