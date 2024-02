Bee Shapiro, egy ismert luxusmárka alapítója szerint az illat tartóssága nagymértékben a használója bőrétől függ. A parfüm az olajhoz tapad a legjobban, így az olajosabb bőrhöz is, ezért is fontos, hogy a bőrünket megfelelően hidratáljuk, ne hagyjuk kiszáradni. "Ez az oka annak, hogy a parfüm télen kevésbé tartós, ugyanis a hideg levegő miatt könnyebben kiszárad a bőrünk. Nyáron ráadásul izzadunk is, ami szintén segít a parfüm illatának tartósságában. Ha minden erőfeszítésünk ellenére száraz a bőrünk, kenjük be reggel illat nélküli (hogy ne keveredjen a parfümmel) testápolóval és úgy fújjuk magunkra kedvenc illatunkat" - idézi a szépségápolási szakembert a Freundin.



Nem a megfelelő helyre fújod

Legyen akármilyen jó a parfümöd, nem mindegy, hová fújod a bőrödön. A legjobb helyek azok, ahol a legkönnyebben kitapintható a pulzus, a bőr legmelegebb, tehát a csukló és a nyak. Ügyelni kell arra is, hogy ne dörzsöljük a bőrünkbe a parfümöt, úgy az illat gyorsabban lebomlik és elpárolog, inkább csak permezettük oda és hagyjuk megszáradni. Még tartósabb lesz az illatunk, ha a hajunkra is permetezünk egy kis parfümöt.