Új frizurával állt kamerák elé Nicole Kidman

Kidman külseje nem is olyan régen új sorozatának, az Expatsnek a New York-i bemutatóján is nagy feltűnést keltett: szinte minden porcikáját megmutató ruhája megosztotta a rajongóit, Nicole pedig úgy nyilatkozott, hogy már régen nem érdekli mások véleménye, ha az öltözködési stílusáról van szó. De nem mindig volt ez így: Nicole Kidman mindössze 13 évesen már több mint 177 centiméter volt, ami akkoriban a megtestesült rémálomnak élt meg. „Kamaszként nem tudtam alkalmazkodni a többiekhez, tele voltam félelemmel és bizonytalansággal" – nyilatkozta korábban.