Ehető arcpakolások a természetes ragyogásért

Bármilyen furcsán is hangzik de valóban léteznek olyan arcpakolások, amiket nem csak a bőrünkre kenhetünk, hanem el is fogyaszthatjuk őket. Ezek az innovatív szépségápolási módszerek csupán kívülről ápolják a bőrt, hanem belülről is táplálják, így segítve a bőr egészségét és ragyogását.

Az ehető arcpakolások olyan hozzávalókból készült házi pakolások, amelyeket nemcsak kívülről, hanem belülről is alkalmaznak a bőr szépségének és egészségének javítása érdekében. Ezek általában természetes összetevőket tartalmaznak, mint például gyümölcsök, zöldségek, gyógynövények és tápanyagok, amelyeket pépes vagy krémes formában lehet alkalmazni az arcon.

Az ehető arcpakolások előnyei



Az ehető arcpakolások általában természetes, növényi alapanyagokból készülnek, így kevésbé valószínű, hogy irritációt vagy allergiás reakciókat okoznak.

Míg a hagyományos arcpakolások csak a bőr felszínét ápolják, az ehető változatok belsőleg is táplálják a bőrt, mivel a benne lévő tápanyagok a véráramba kerülve közvetlenül a bőrsejtekhez jutnak.

A rendszeres használat segíthet javítani a bőr rugalmasságát és hidratáltságát, ami hozzájárulhat a ráncok csökkentéséhez és a fiatalosabb megjelenéshez.

Sok ehető arcpakolás gazdag antioxidánsokban és vitaminokban, amelyek védelmet nyújtanak a káros környezeti hatások ellen és elősegítik a bőr egészségét.

Sok házi ehető arcpakolás recept könnyen elkészíthető otthoni alapanyagokból, íg megspórolhatóak a drága kozmetikai termékek költségeit.

Az ehető arcpakolások egy új, izgalmas megközelítést jelentenek a bőrápolás terén, amely természetes és hatékony módon segíthet javítani a bőr állapotát és megjelenését. Könnyen elkészíthetőek otthon, és a rendszeres használatukkal együtt hozzájárulhatnak a ragyogóbb, fiatalosabb bőrhöz.

Ehető arcpakolások Mézes-citromos arcpakolás:

Hozzávalók:

2 evőkanál méz

Frissen facsart citromlé (kb. fél citrom leve)

Elkészítés és alkalmazás:

Keverjük össze a mézet és a citromlevet egy tálban, amíg egyenletes állagú pasztát nem kapunk.

Tisztítsuk meg az arcunkat langyos vízzel és enyhe arctisztítóval.

Vigyünk fel egy vékony réteget a keverékből az arcunkra, kerülve a szem környékét.

Hagyjuk hatni 10-15 percig.

Öblítsük le langyos vízzel, majd végül hideg vízzel az arcunk felfrissítéséhez.

Forrás: Shutterstock

Avokádó-banán arcpakolás:

Hozzávalók:

fél db érett avokádó

fél db érett banán

1 evőkanál méz

Elkészítés és alkalmazás:

Egy tálban törjünk össze egy érett avokádót és egy érett banánt, majd keverjük hozzá a mézet.

Tisztítsuk meg az arcunkat langyos vízzel és enyhe arctisztítóval.

Vigyünk fel egy vastag réteget a keverékből az arcunkra.

Hagyjuk hatni 15-20 percig.

Öblítsük le langyos vízzel, majd végül hideg vízzel az arcunk felfrissítéséhez. Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2017 Sharaf Maksumov/Shutterstock. No use without permission.