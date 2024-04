Rozmaringfőzet - A haj egészségének titkos fegyvere

A rozmaring hosszú ideje használt növény a hagyományos gyógyászatban és a kozmetikumokban is. Számos jótékony hatást tulajdonítanak neki, beleértve a haj egészségét is. A rozmaring illóolajat gyakran hozzáadják samponokhoz, balzsamokhoz és hajápoló termékekhez, de készíthetünk mi is rozmaring főzetet is, ami csodát művel a hajkoronánkkal.

A rozmaringfőzet otthon is elkészíthető.

Forrás: Shutterstock