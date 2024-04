Victoria Beckham megmutatta, hogyan sminkeli magát: így készül a védjegye, a füstös szem

A pöttyözés azt az illúziót kelti, hogy a szempillák közelebb vannak egymáshoz. Nagyon friss, fiatalos megjelenést kölcsönöz, ráadásul természetes hatást kelt

- magyarázta.

Ezután Victoria a kézfejére kent egy kicsit a szemceruzából, majd egy ecsettel elmaszolta, felvitte a szemhéjára. Kívülről haladt a szeme közepe felé. A sminket azzal fejezte be, hogy a szemceruza végén lévő apró szivaccsal az alsó szempillák alá is tett egy nagyon pici színt. Elárulta, ehhez a művelethez néha egyszerűen az ujját használja.

Ha ezt a sminket át akarja alakítani egy esti rendezvényre, akkor annyit tesz, hogy az alsó szempillasorának belső részére is felviszi a cemceruzát, ettől sokkal merészebbnek hat a smink.