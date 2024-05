Sokan nem tudják, milyen megoldást találhatnának, amikor észreveszik, hogy valami kicsit más a szemük környezetében, mint ami tetszik nekik vagy mint ahogy azt megszokták. Ilyenkor jön a harc a táskák ellen, és elkél egy tapasztalt szakember segítsége.

Harc a táskák ellen: nem csak a szemmel, a körülötte lévő bőrrel is foglalkozni kell

A legtöbb módszernél gyakorlatilag azonnal látszik az eredmény

"Akkor érünk el jó eredményt, ha a szem környéki problémákat együtt kezeljük, eltüntetjük vagy javítunk rajtuk. Az alsó szemhéjnál az teszi nehezebbé a kérdést, hogy a finom, vékony bőr miatt a legkisebb egyenetlenség is rögtön látszik rajta. Korábban volt olyan módszer, hogy kiveszik onnan a zsírt, de ma már ezen túlhaladtunk. Nem a zsír eltávolítása a fő elem, hanem az, hogy egyenletes felszínt biztosítunk. Erre enyhe esetben a vámpírterápia a legjobb technika, a vérlemezkékben gazdag vérsavó. Ez a bőrt is regenerálja; jól bevált módszer, hiszen az ortopédiában és a fogászatban is használják" – monta el a Hot Beautynak dr. Révész Zsolt plasztikai sebész.

"A töltőanyagoknak is lehet szerepük, de ha közvetlenül a bőr alá kerülnek, kellemetlen érzést és egyenetlen hurkácskákat okozhatnak, nagyon magas a rizikó, gyakori a szövődmény ezen a területen, így nem ajánlom ezek használatát.

Az a legszerencsésebb, ha olyan szakemberhez fordulunk, akinek az összes lehetőség a kezében van. Emiatt kiemelten fontos a beavatkozást megelőző konzultáció, ahol a plasztikai sebész orvossal közreműködve eldönthető, hogy mi a legoptimálisabb a páciens számára.

Ha viszonylag nagyobb bőrfelesleg van a szem körül, már-már táskák, akkor érdemes és szükséges eltávolítani a bőrt" – tette hozzá Révész doktor. Fontos a regeneráció, azonban ennél a beavatkozásnál jóval rövidebb ideig kell várnunk a végső szépségre.