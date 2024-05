Okostelefonnal ma már bárki kipróbálhatja, hogyan nézne ki más színű hajjal, más stílusú sminkkel, illetve azt is, miként mutatna tíz, húsz vagy harminc évvel idősebben. Nem csoda, hogy a szépségipar is egyre nagyobb figyelemmel fordul a mesterséges intelligencia felé.

Mesterséges intelligencia a szépségápolásban

Forrás: Shutterstock

Úgy gondolom, ez az a kapocs, ahol a szépség legközelebb kísérletezik, ugyanis ez lehetővé teszi a fogyasztó és a szépségápolási szakember közötti párbeszédet

– mondta a Euronews hírportálnak Angelica Munson New York-i digitális igazgató.

A szakember bemutatta azt a forradalmian új eszközét is, amelyet kifejezetten bőr­elem­zés­re fejlesztettek ki. Online és személyes vásárlás esetében is csak egy szelfi készítésére és egy rövid teszt kitöltésére van szükség, az eszköz pedig elárulja, hogy milyen bőrproblémája van az illetőnek, és ezekre milyen termékeket ajánl.

A mesterséges intelligencia segít nyomon követni a bőrben bekövetkező változásokat az idő múlásával, elősegítve a bőrbetegségek, például a melanoma korai felismerését

– árulta el a Harper’s Bazaar magazinnak dr. Nowell Solish bőrgyógyász.

Rohamosan fejlődik a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia rohamosan fejlődik, a használata pedig továbbra is előnyös az ügyfelek számára, hiszen a megfelelő bőrápoló mellett megtalálhatják azokat a hajápóló, körömápoló termékeket is, amelyek pontosan arra a problémára szolgálnak megoldással, amitől éppen szenvednek. Emellett arra is hasznos, hogy meghatározza, melyek azok a sminkárnyalatok, színek és stílusok, amelyek előnyösek az ügyfél arcformájához, színeihez és bőrtípusához.