Trendi bokalánc: ez a kiegészítő a nyár slágere - Termékekkel, árakkal

Igazán érzéki tud lenni egy napbarnított női boka egy ízléses és ragyogó kiegészítővel. Egy trendi bokalánc olyan ékszer, ami garantáltan kifinomult és egyedi megjelenést varázsol minden nyári pillanatodhoz. Ezek a lábékszerek nemcsak díszítenek, de egyúttal kifejezik személyiségedet is.

Egy trendi bokalánc a strandon is jól mutat. Forrás: Shutterstock/Tinatin

5 trendi bokalánc a nyárra

Számtalan stílusú bokalánc található az ékszerboltok kínálatában és ez is azt bizonyítja, hogy a bokalánc örök divat. Bármelyik stílust is választod, ezek a lábékszerek nemcsak szépséget kölcsönöznek, hanem a nyár hangulatát is magukon viselik. Legyen szó eleganciáról, bohémságról vagy éppen romantikáról, a megfelelő bokalánc mindig különlegessé teheti megjelenésedet.

1. A kagylós, korallos és gyöngyös bokaláncok tökéletesek azok számára, akik szeretik a természetes elemeket tartalmazó kiegészítőket. Ezek a lábékszerek nem csupán díszítenek, hanem egyedi stílust is kölcsönöznek viselőjüknek. Könnyedén kombinálhatók más nyári ruhadarabokkal és kiegészítőkkel. Akár egy egyszerű fürdőruhához, akár egy laza nyári ruhához viseljük, mindig stílusos és kifinomult megjelenést biztosítanak.

Kagylós bokalánc szett - niccomineral.com 4.990 Ft

2. A személyre szabott kiegészítők idén nagyon divatosak. Ezek a lábékszerek nem csupán díszítik a lábat, hanem személyes üzenetet hordoznak viselőjük számára. Az ilyen típusú bokaláncokon olyan medálok vannak, amelyek személyre szabhatók kezdőbetűkkel, vagy rövidebb szavakkal. Ez lehet a neved kezdőbetűje, vagy egy számodra fontos személy nevének kezdőbetűje vagy egy olyan fontos szó, ami számodra egyedi jelentéssel bír.

Fekete fonalas bokalánc ezüst betűs medállal - grav.hu - 7.990 Ft

3. A gyöngyös bokaláncok idén visszahozzák a '90-es évek rave hangulatát. Játékos és boho-chic hangulatukkal tökéletes kiegészítői a kedvenc bikinidnek a közelgő vízparti kiruccanásodhoz. Ezt a fajta bokaláncot gyakran kombinálják más gyöngyös bokaláncokkal is. Tökéletesek nyári fesztiválokra, nyaralásokhoz, vagy egyszerűen csak egy alkalmi bohémabb ruha feldobására.

Bokalánc 2 db - bonprix.hu - 5.499 Ft

4. A láncszemes bokaláncok a divatvilágban is egyre népszerűbbek. Egy finom láncszemekből készült bokalánc viselése a legegyszerűbb módja annak, hogy feldobd például egy klasszikus fehér pólót és farmernadrágot. De akár egy esti bulin is viselheted egy elegánsabb ruhával. Ebből is látszik, hogy ez a bokalánc szinte bármilyen helyzetben tökéletes választás.