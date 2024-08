Szépséghoroszkóp: sminkeljünk a csillagjegyünk szerint! – Termékekkel, árakkal

Ha nem igazán ismerjük, mely színek állnak jól nekünk, segítségünkre lehet ebben is a szépséghoroszkóp. Ezúttal a sminkelésben segítenek a zodiákus jegyek.

Sminkeljünk a horoszkópunk szerint – Szépséghoroszkóp

Forrás: Shutterstock

Szépséghoroszkóp: Sminkeljünk a csillagjegyünk szerint!

Levegő jegy: Ikrek, Mérleg, Vízöntő

A legjobban a légiesen könnyed smink passzol hozzájuk, vagyis célszerű a természetes szépségüket kiemelniük, és visszafogottan kifesteniük magukat. Ha mégis vágynak hangsúlyosabb makeupra, akkor érdemes szemhangsúlyos sminket készíteniük, mivel a legtöbb levegő jegyhez tartozó hölgy leginkább a tekintetével tud csábítani. Szemhéjpúderek közül akár merészebb, csillogós árnyalatokat is választhatnak, mint például ezüst, lila, bíbor, indigó. Sőt, a színes spiráloktól sem rettennek meg, amelyek csak az igazán merészeknek áll jól. Ám akkor tudják igazán a tekintetükre vonni a figyelmet, ha a szemöldöküket is szépen kiemelik és minél természetesebb, dúsabb ívben hagyják meg. Az ajkukra szintén kerülhet vadabb árnyalat, mint egy élénk pink.

Pupa Milano I'M, Electric fuchsia – 4790 Ft

Forrás: www.pupamilano.hu

Föld jegy: Bika, Szűz, Bak

Ezeknek a jegyeknek a szülötteire jellemző, hogy dús és érzéki az ajkuk, amit érdemes kiemelniük. Az élénk színű rúzsok mellett a nude vagy barnás árnyalatú rúzsokkal is próbálkozhatnak. Le sem tagadhatnánk, hogy a Föld elemhez tartoznak, mivel kedvelik a természetes tónusokat, így szemhéjárnyaláshoz a barna, bézs, homok, de a zöld, a moha, a sárga, és a vörösesbarna is tökéletes választás. Sokaknak kissé csontos az arcuk, amit egy bronzos pirosítóval szépen ki lehet emelni, mert egyfajta eleganciát ad a megjelenésnek.



Yves Rocher pirosító, Camelia – 3390 Ft

Forrás: www.yves-rocher.hu

Tűz jegyek: Kos, Oroszlán, Nyilas

Ezek a tüzes jegyek imádják a pezsgést és a szenvedélyt, így olyan sminket válasszanak, amivel még perzselőbbé varázsolhatják a külsejüket. Például, ha már tűz, akkor piros, narancs, élénk pink rúzsokat akár még nappal is viselhetnek, mert nagyon természetesen tudják viselni. Sőt, a jegy szülöttei azt is megengedhetik maguknak, hogy egyszerre legyen a szemük és a szájuk is hangsúlyos, így egy vagány, füstös szem remek választás a rúzs mellé. Amennyiben visszafogottabb színekre vágynak, akkor a szemhéjukat árnyalják finom bézs árnyalatokkal, csillogó arannyal vagy nude-al. Az ilyen fényűző jegyeknek jól áll az extra csillogás is, ezért a highlighterről vagy fénylő bronzosítókról se feledkezzenek meg.