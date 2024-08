Diana hercegnét eltanácsolta a sminkese az ikonikus szemceruzájának használatától

Míg Katalin hercegné az alsó szemhéját húzza ki szívesen fekete szemceruzával, addig Diana a kék szemceruzáért rajongott, és azt az egész szemén alkalmazta. Az uralkodócsaládok asszonyainak is vannak kedvenc szépségpraktikái, amiről azt gondolják, hogy a legjobban hangsúlyozza a szépségüket. Dianának - bár imádta a kék sminket - azt tanácsolták, hogy ne viselje azt.

Diana hercegné kék szemceruzával 1985-ben

Forrás: Diana Usa Tour/Facial Expression

Diana hercegné: kék szemceruzája történelmet írt

Nem számít, mennyi idő telik el: Diana hercegnét a divat és a szépség területén is példaképeként tartják számon. Új trendeket hozott, kék sminkjét is szinte mindenki kipróbálta a nyolcvanas években. A hercegné egykori sminkmestere, Mary Greenwell - aki ma Jessica Chastain is szépíti - azt mondta, Lady Di azért volt olyan nagy rajongója a kék szemceruzának, mert úgy gondolta, hogy ezzel és a sok szempillaspirállal hangsúlyozni tudja a szeme színét. A fotók tanúsága szerint Diana világos, kicsit türkizbe hajló ceruzát használt, és közvetlenül a vízvonalra vitte fel. Fekete szempillaspirállal kombinálva valóban dármai hatást ért el, ez az ő esetében azonban nem volt kívánatos.

„Ez egyszerűen nem helyénvaló”

A sminkes végül meggyőzte Dianát, és a hercegné neszesszeréből lassan kikopott a kék szemceruza.

„A kék szemceruza elhagyása volt talán a legnagyobb változás nála - szerintem idősebbnek tűnt tőle” — mondta Mary Greenwell egy korábbi interjúban. A sminkes szívesebben látta volna Dianát egy lágyabb, visszafogottabb sminkben. Felhívta a hercegné figyelmét arra, hogy ezek a feltűnő sminkek nem a királyi család tagjainak valók. „Ez egyszerűen nem helyénvaló” — foglalta össze egyszerűen.

Diana 1995-ben már fekete szemceruzát használt, és azt a pillák tövéhez vitte fel, nem a vízvonalra.

Forrás: Princess Diana at Awards Ceremony/black:CB2

Így változott Diana hercegné sminkje

Greenwell azt ajánlotta a hercegnének, hogy használjanak fekete szemceruzát a kék helyett. A sminkes ezt a felső és az alsó szempillavonalhoz egészen közel vitte fel. Nem a vízvonalra, nem akarta túlterhelni Diana szemkörnyékét, de mégis ki tudta így emelni a tekintetét. A feketéhez a sminkmester nem ragaszkodott, néha használtak barnát is, de alkalomadtán teljesen elhagyták, és csak szempillaspirált tettek fel.