8 trükk, amivel megőrizheted a nyári barnaságod ősszel is

Fokozzuk a ragyogást

Gyönyörű aranybarna bőrünket általában nincs szívünk egy kis testradírral átkenni, mert az jár a fejünkben, hogy azzal leszedjük a barnaságot is. Pedig pont ellenkezőleg! A szemcsék leszedik a kiszárad és elhalt felső hámréteget, amitől bőrünk csak kopottnak tűnik. Ez a réteg amúgy is lehámlana, de ezzel megelőzhetjük a folyamatot. Illetve, ha eltávolítjuk a már elhalt réteget, akkor a sejtmegújulást is fokozzuk, amitől bőrünk sokkal ragyogóbb lesz, mint azelőtt. A durva szemcséjű radírok helyett válasszunk apróbb szemcsés, gyengéd verziókat.