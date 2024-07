Önbarnítás nem ámítás! – Napsütötte szín napozás nélkül

A tudatos napozás a következő napokban még fontosabb lesz, mint eddig volt. A rekkenő hőségben az UV-sugárzás is magas lesz, a szakértők ilyenkor egyáltalán nem ajánlják a hosszú ideig tartó napozást. De mi van akkor, ha az esti randin vagy baráti összejövetelen bronz barnák szeretnénk lenni? A megoldás önbarnítás!

Önbarnítás napozás helyett

Forrás: Shutterstock

Önbarnítás lépésről lépésre

1. lépés: Készítsük elő

Mielőtt nekikezdenénk az önbarnítós procedúrának, érdemes legalább egy nappal előtte elvégezni egy egyszerű szépségrituálét. Ennek a legfontosabb része egy alapos bőrradírozás. Hogy ez miért is olyan lényeges? Ha az önbarnító megtapad a túlzottan száraz bőrfelületeken, akkor azokon a részeken kicsit más lesz a színe. Így azért, hogy egyenletes legyen, meg kell szabadulnunk az elhalt hámsejtektől. Emellett a kiadós hidratálásra is szánjunk időt. A legjobbak a gazdag állagú termékek, amelyekben természetes vajak vagy olajok vannak. A kakaóvaj például tökéletes, mert olyan filmképző anyagot tartalmaz, ami kedvez a barnaság kialakulásának. Az olyan szárazabb területekre, mint a könyök, térd, kéz- vagy lábfej akár duplán is felvihetünk krémet. Fürdéskor pedig jöhetnek a hidratáló, tápláló tusfürdők.

A szőrtelenítést is mindenképp legalább 24 órával előtte csináljuk, mivel a borotválkozás és a gyantázás a bőrt érzékenyebbé teszi.

2. lépés: Válasszunk kedvencet

Ma már sokféle önbarnítóval találkozni, hiszen a különböző formulák és megoldások egyre fejlettebbek. Már csak azt kell eldönteni, hogy melyik áll hozzánk a legközelebb.