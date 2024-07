Lebarnult bőr: így őrizd meg sokáig a nyaralás színét

A nyáron megszerzett barnaság megőrzése fontos, különösen, ha hosszú távon élveznénk a napcsókolta bőrt. Sokan panaszkodnak arra, hogy hiába barnulnak le bámulatosan a nyaralás idején, színük csupán 1-2 hétig látszik, utána rövid időn belül nyoma sem marad.

A lebarnult bőrre vigyázni kell

Forrás: Forrás: Shutterstock

Így lesz tartós a lebarnult bőr

Bár a napozás szigorú szabályait is érdemes betartani, de itt van néhány bevált tipp, amelyek segíthetnek, hogy ne csak biztonságos, hanem tartós is legyen a megszerzett barnaság. Különösen fontos ez akkor, ha fehér bőrű vagy és hálát rebegsz minden egyes megszerzett árnyalatért.

Hidratálás: A hidratált bőr hosszabb ideig megőrzi a barnaságot. Naponta igyál legalább 2 liter vizet igyunk, és használj extra testápolót. Olyan krémet válassz, amely összetevői tartósítják a megszerzett bőrszínt. léteznek speciális testvajak, amelyek segítenek lassítani a bőr kifakulását, méghozzá tápláló olajokkal. Ilyen például a mandula-, sárgabarackmag- és a kókuszolaj.

Óvatosan használj vegyszereket: Kerüld az alkoholos termékeket, mert károsíthatják a bőrt. Válassz hidratálóval gazdagított szappant és tusfürdőt.

Bőrradír: Időnként finoman radírozd le az elhalt hámréteget, hogy a friss bőrréteg megmutathassa a színét. Óvatosan napozz újra és újra, hogy legyen a barnaságnak utánpótlása

Kerüld a kozmetikai kezeléseket: Napozás után ne iratkozz fel kozmetikai kezelésekre, és kerüld a hámlasztókat, valamint a szalicilsavas termékeket. ha új kencét veszel, ellenőrizd, hogy ne legyen fehérítő hatása.

Irány a konyha!

A barnaságot nem csak napozással, óvatos bőrápolással tartósíthatod. A bőröd állapotát ugyanis az is befolyásolja, hogy mit eszel. Ha odafigyelsz a táplálkozásra, azt a lebarnult bőröd is meghálálja. Fogyassz sok sárga és piros gyümölcsöt, például sárgabarackot, répát és mangót. A folyadékbevitel is fontos, hiszen a kiszáradás nem tesz jót a bőrnek.

Ha mégis túl gyorsan fakul a bőröd, és nem jutsz el újra a strandra, akkor szerezz be egy barnító testápolót. Ezek a készítmények fokozatosan alakítják ki a bőr barnaságát, ha ügyes vagy, senkinek sem fog feltűnni, hogy nem a helyi strandon, vagy a szoliban barnultál.