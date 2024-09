Átlátszó ruhában jelent meg Zoë Kravitz a párizsi divathéten - FOTÓK

Az eseményen Zoë Kravitz, aki nemrégiben a Saint Laurent-nel együttműködve kiadta a Zoë by Purienne című könyvet (amelyben Jeremy Allen White színész fotói is megtalálhatók), több hírességgel találkozott, köztük édesapjával, Lenny Kravitz-cel, Kate Mosszal, Nicole Richie-vel és Gwyneth Paltrow-val.

Átlátszó ruhában jelent meg Zoë Kravitz a párizsi divathéten - FOTÓ

Forrás: WireImage/Saint Laurent: Photocall

Zoë Kravitz apjának videója hatalmas sikert aratott

Augusztus 22-én a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon című műsorban Kravitz egy vicces, vírusként terjedő videóra reflektált, amely édesapját, a 60 éves Lenny Kravitz-et mutatja, ahogy bőrnadrágban és hálós felsőben edz az edzőteremben. A videót április elején osztották meg online.

„Ez... ez nem... nem így edzenek az apák?” – viccelődött Zoë. „Ma jöttem rá, hogy nem mindenki apja edz így. Tudod, ő csak... csinálja a dolgát, és sikerül neki, nem tudom.” A videó, amelyet kedden már több mint 46 milliószor játszottak le a TikTokon, annyira népszerű lett, hogy Kravitz úgy döntött, beilleszti a Blink Twice filmjébe is.

„A film elején van egy rész, ahol a főszereplő a közösségi médiában böngészik, és mi videókat kerestünk. A vágómmal viccből beletettük a felvételt, aztán úgy döntöttünk, hogy benne hagyjuk, mert elég vicces volt” – mesélte a színésznő.

Különleges szeretetnyelvükről vallott Zoe Kravitz és Channing Tatum

Hollywood egyik legszebb párjaként emlegetik őket, és új filmjük, a Blink Twice kapcsán a rajongók bepillantást kapnak a páros magánéletébe is. Zoe Kravitz elárulta, mi Channing Tatummal közös szeretetnyelvük.

„A művészet a mi szeretetnyelvünk” – árulta el Zoe. „Ez az, amit szeretünk, és imádunk róla beszélgetni, megtapasztalni, és támogatni egymást ebben.” Channing is megerősítette ezt, amikor Jimmy Fallonnál vendégeskedett a The Tonight Show-ban:

Az alkotás a mi szeretetnyelvünk. Egyszerűen élvezzük ezt. Nem féltem attól, hogy együtt dolgozzak valakivel, aki az életem szerelme.

Az új filmben Channing egy tech milliárdost alakít, aki meghív egy fiatal pincért [Naomie Ackie alakításában] a magánszigetére, ahol semmi sem az, aminek látszik. A Blink Twice Zoe rendezői debütálása is, a színésznő elárulta, hogy Channing hatalmas támasz volt számára a hosszú forgatási és vágási folyamat alatt. „Az első forgatási nap után csak azt mondtam: ’Úristen, nem tudom, mibe vágtam bele.’ A vágási folyamat is nagyon hosszú volt, és sokáig nem működött a film” – vallotta be. „Ez egy folyamat volt. Voltak jó napok és rossz napok, és [Channing] csak meg kellett kérdezze magát: ’Ma melyik verziója jön haza Zoinak? Izgatott, vagy egy érzelmi roncs?’” A 35 éves színésznő idén a GQ magazinnak is áradozott vőlegényéről, újabb betekintést engedve abba, milyen mély kapcsolatot ápolnak a művészeten keresztül.