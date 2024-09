Váratlan tragédia tragédia nehezíti Jennifer Lopez és Ben Affleck életét: erre senki sem számított

Sajtóértesülések szerint a New Jersey-i vevők egy családi haláleset után visszaléptek a vásárlástól, Jennifer Lopez tehát továbbra sem tud megszabadulni a háztól, amitől annyira szeretne. A TMZ úgy tudja, hogy a névtelenséget kérő házaspár a szomorú események ellenére továbbra is érdeklődik az ingatlan iránt - veszve tehát még nincs az ügy, de nem tudni, meddig húzódik.

Jennifer Lopez és Ben Affleck: egy haláleset miatt nem tudták eladni a házukat

Forrás: Getty Images

Bár Lopez és Affleck 64 millió dollárt kérnek a villáért, de az eladás után is erősen mínuszban lesznek. 5,25 százalékos kúriaadót kell fizetniük, az ingatlanügynökök is tartják a markukat, ráadásul a felújításra is milliókat költöttek. Eredetileg 60,8 millió dollárért vásárolták a házat készpénzben 2023-ban.

Jennifer Lopez és Ben Affleck nem kapnak annyit a villáért, mint remélték

Lopez és Affleck először júliusban hirdették meg a kaliforniai Beverly Hills-i kúriájukat 68 millió dollárért. Megpróbálták csendben eladni, piacon kívül, de ez nem sikerült, így hivatalosan is meghirdették. A pár nagyon sokat házat megnézett, mire rátaláltak erre. Fontos szempont volt számukra, hogy Ben három gyermeke, és Jennifer ikrei is úgy érezzék, helyük van szüleik otthonában.

Az öthektáros birtokon egy különálló, 5000 négyzetméteres vendéglakás, egy gondnoki ház, egy két hálószobás őrház, egy 12 férőhelyes garázs és 80 parkolóhely is található. Ami a házon belüli kikapcsolódást illeti, a lakók kényelmét szolgálja egy teljesen felszerelt edzőterem, egy bokszring, egy bár, valamint kosárlabda- és pickleball-pályák találhatók itt.

Jennifer Lopez már nem szereti a házat

Egy bennfentes korábban azt nyilatkozta, hogy az énekesnőt már a vásárláskor sem érdekelte, hogy a ház modern hangulatú, ő jobban érezte volna magát egy romantikus otthonban, de a ház tágassága végül meggyőzte. Most azonban már ez sem szempont, a villa túl nagy Lopeznek is ikreinek, ezért mielőbb meg akar szabadulni tőle.