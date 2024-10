Nincs ötleted, mibe öltözzön a gyerek halloweenkor? Íme 5 szuper tipp az ovibulira

A halloween eredete a pogány időkre nyúlik vissza. A brit szigeteken és a mai Franciaország északi részén élő pogány népek úgy tartották, hogy az aratási időszak végén, október 31-én este az élők és a holtak világa összemosódik, és a halottak szellemei visszatérnek kísérteni a Földre. Hitük szerint a holtak beköltözhetnek az élőkbe, ezért különböző ijesztő maskarákat hordtak, hogy összezavarják a szellemeket. Amerikában az 1900-as évek elejétől lett egyre népszerűbb, hogy a felnőttek és gyerekek halloweeni jelmezekbe öltözve bekopogtassanak a szomszédos házakba, hogy csokit, édességet kérjenek annak érdekében, hogy ne kövessék el a „halloweeni csínyt”. Napjainkban Magyarországon is rendkívül népszerűek a halloweeni bulik – egyre több óvoda és iskola szervez ilyen témájú eseményeket.

Magyarországon is egyre népszerűbbek a halloweeni bulik

Forrás: Shutterstock

Hoztunk pár jelmez ötletet, amik segíthetnek kitalálni, hogy mibe öltöztesd gyereked a halloweeni buliba

Boszorkány

A boszorkány jelmez a gyermekek kedvencei között szerepel

Forrás: Shutterstock

Az egyik legnépszerűbb és egyben legegyszerűbben elkészíthető: a boszorkányjelmez. Egyrészt, mindenkinek vannak otthon fekete ruhadarabjai, amiket könnyen fel lehet dobni néhány csillogó, ezüst, vagy arany kiegészítővel, másrészt tele vannak a boltok polcai olyan kellékekkel, amik kitűnően felhasználhatók a boszorkányjelmezhez. Szerezzünk be egy kisebb seprűt, ezt átköthetjük csillogó, fényes fonállal, akaszthatunk rá pókokat is. A maradék fonálból készíthetünk ékszereket – medálként pedig használjunk pókot, kígyót, töklámpást, vagy csontvázat. Boszorkánysapka már szinte mindenhol megtalálható, de egy kis kreativitással akár mi is elkészíthetjük fekete kartonból. A boszorkánysmink lehetőségei végtelenek, de ha nem szeretnél sokat bajlódni vele, fesd be a gyermeked száját feketére, vagy rajzolj az arcára pár pókhálót, tehetsz rá ezüst csillámot is – ügyelve, hogy jó minőségű alapanyagokat használj, mert a gyerekek arcbőre rendkívül érzékeny lehet.

Szellem

A szellem jelmezt nagyon könnyű elkészíteni

Forrás: Shutterstock

A szellem egy népszerű jelmezötlet és nagyon könnyen elkészíthető otthon is, ha nem szeretnél jelmezre költeni. Egy régi fehér lepedő és egy olló segítségével könnyen megalkothatod a kívánt formát anélkül, hogy szükséged lenne különösebben fejlett kézügyességre. Egy fekete vagy narancssárga bakancs, gumicsizma vagy fekete tornacipő kitűnően passzol a jelmezhez, ráadásul, ha ezt választod, sminkre sem lesz szükséged, pár nyisszantás és készen is van az ijesztő maskara.