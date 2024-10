A nagy szemek titka: 5 sminktrükk, amivel neked is sikerülni fog

Horváth Alexandra

A gyönyörű, nagy szemek mindig is a szépség és a nőiesség kifejezőerejének a szimbólumai voltak, de sajnos nem mindenki van olyan kiváltságos helyzetben, hogy smink nélkül is rendelkezzen velük. Nekik sem érdemes búsulniuk: szerencsére több olyan sminktrükk is létezik, amelyekkel optikailag megnövelhetjük szemeink nagyságát.

Az, aki folyamatosan újabb sminktrükköket igyekszik megismerni, számos előnyt élvezhet: magabiztosabb lehet a fellépése, hiszen a smink köztudottan önbizalmat ad viselőjének. Sőt. Egy előnyös smink nem csak szebbé teszi az arcunkat, de a mindennapi hangulatunkra is jó hatással van: hiszen hihetetlenül jól tud esni, amikor úgy nézünk tükörbe, hogy az eredmény, amit látunk, elégedettséggel és boldogsággal tölt el minket. A nagy szemek szépsége nem vitatott, a különböző kultúrákban és művészeti formákban is nagyra értékelik őket. De hogyan érjük el sminkeléssel az optikailag nagy szemeket? A nagy szemek eléréséhez több sminktrükk is létezik

Forrás: Prostock-studio/Shutterstock Mutatunk néhány sminktrükköt a nagy szemek eléréséhez 1. A megfelelő alapozó és korrektor Ha karikás a szemed, akkor korrektorból érdemes egy-két árnyalattal világosabbat választani

Forrás: DimaBerlin/Shutterstock Az alapozó kiválasztásánál a megfelelő szín mellett mindenképp vedd figyelembe a bőrtípusodat is: ha száraz a bőröd, válassz hidratáló alapozót, de ha zsíros bőrrel rendelkezel, akkor dönts egy kevésbé olajos, mattító verzió mellett. Ha karikás a szemed, akkor korrektorból érdemes egy-két árnyalattal világosabbat választani. Figyelj arra, hogy mindig gondosan dolgozd össze a korrektort az alapozóval, ne legyen éles határvonal a kettő között. 2. Szemceruza vagy szemhéjtus Ha nagy szemeket szeretnél, elengedhetetlen, hogy kiemeld a szemeid vonalát

Forrás: Shutterstock Ha nagy szemeket szeretnél, elengedhetetlen, hogy kiemeld a szemeid vonalát, de vigyázz, ne vastagon húzd ki, mert azzal az ellentétét érheted el. Húzz egy szép, vékony vonalat a szempilla vonal mentén, és hosszabbítsd meg kicsit a külső sarkaknál – ezzel elegáns hatást érhetsz el és kifejezőbbé varázsolhatod a tekinteted. 3. Világos szemhéjpúder Szemhéjpúderből érdemes világosabb árnyalatokat választani

Forrás: Lysenko Andrii/Shutterstock Szemhéjpúderből érdemes világosabb árnyalatokat választani – főleg a szemed belső sarkába – ugyanis ezzel optikailag nagyíthatod a szemed. A sötétebb árnyalatokkal ugyan füstösebb hatást érhetsz el, de ezek által kisebbnek tűnnek a szemeid. 4. Fehér szemceruza A vízvonaladat húzd ki fehér vagy nude szemceruzával

Forrás: AlikeYou/Shutterstock A vízvonaladat húzd ki fehér vagy nude szemceruzával – ezzel is segítheted azt, hogy a szemeid optikailag nagyobbnak tűnjenek. 5. Szempillagöndörítő és szempillaspirál Használj dúsító és hosszabbító szempillaspirált

Forrás: Shutterstock A szempillagöndörítő és a szempillaspirál használata elengedhetetlen a sminkedhez, ha nagy szemekre vágysz. A szempillagöndörítő segítségével nyitottabbá teheted a tekinteted. Használj dúsító és hosszabbító szempillaspirált – ezen nem érdemes spórolni, válassz olyat, ami nem hullik a szemed alá pár óra múlva, mert ezzel jelentősen ronthatod az összhatást.

6. Fényes szemhéjfesték Használhatsz arany, platina, vagy pezsgő árnyalatokat is

Forrás: Lysenko Andrii/Shutterstock Használhatsz arany, platina, vagy pezsgő árnyalatokat is – ezek nem csak a szemhéj hangsúlyozásában segítenek, hanem a fény visszaverésével sokkal nagyobb szemeket is eredményeznek. 7. Műszempillák A műszempillák segítségével igazi Bambi-szemeket varázsolhatsz

Forrás: Goncharov_Artem/Shutterstock A műszempillák segítségével igazi Bambi-szemeket varázsolhatsz magadnak – de figyelj arra, hogy természetes hatású, ne túl hosszú pillákat válassz. Ezekkel a trükkökkel jelentős eredményeket érhetsz el, ha nagy szemeket szeretnél. De ne feledd, hogy a gyakorlás fontos; kísérletezz többféle verzióval, hogy megtaláld a számodra leginkább megfelelő színeket és formát. A smink kitűnő lehetőség az önkifejezésre, és mindig újabb meg újabb tippeket olvashatsz, de a legfontosabb mindig az legyen számodra, hogy jól érezd magad a bőrödben.