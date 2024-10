A ricinusolaj valóban segíti a szempilla növekedését?

A drága szempillaszérumok helyett tökéletes alternatívának tűnhet a ricinusolaj, amelyet fillérekért meg lehet venni a patikában és még természetes is. A ricinusolaj egy növényi olaj, amelyet a ricinusbab magjából vonnak ki. A ricinusbab Afrikában, Indiában és Dél-Amerikában előforduló cserje. Először Indiában terjedt el kiváló haj és fejbőr tápláló képessége miatt, majd kiderült, hogy a ricinusolaj kitűnő hashajtó is. Ez a ricinusolajban található ricinolsavnak köszönhető és ennek az összetevőnek tulajdonítják az olaj szempillanövesztő képességet is. Egyes elméletek szerint a ricinolsav aktiválhat egy receptort, amely fokozhatja a prosztagladin természetes termelődését – fokozva ezzel a haj növekedését.

A ricinusolaj elősegítheti a szempillák növekedését, de nincs rá tudományos bizonyíték

Forrás: Shutterstock

A ricinusolaj tényleg elősegíti a szempillák növekedését?

Dr. Hadley King, MD New York-i bőrgyógyász szerint

Nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a ricinusolaj serkenti a hajnövekedést. Egy tanulmány kimutatta, hogy a ricinusolaj növeli a haj fényét, de nincsenek olyan tanulmányok, amelyek azt mutatnák, hogy a ricinusolaj közvetlenül segíti a haj növekedését. Rengeteg anekdotikus történet létezik, de tudományos bizonyíték nincs.

A ricinusolaj használatának mellékhatásai

A ricinusolaj nem mindenkinek való. „Fennáll az irritáció vagy az allergiás reakció veszélye” – mondja Michele Farber, MD, a philadelphiai Schweiger Dermatology Group okleveles bőrgyógyásza.

Ha úgy dönt, hogy ricinusolajat használ a szem körül, legyen nagyon óvatos, hogy csak a szempillára vigye fel és ne kerüljön a szemébe. Ha a szemébe kerül, átmenetileg elhomályosíthatja a látását.

Terhesség vagy szoptatás esetén a bőrgyógyászok szerint jobb, ha teljesen elkerüli a ricinusolaj használatát szempilla vagy hajnövesztés céljából – mivel nem állnak rendelkezésre olyan adatok, amelyek a ricinusolaj használatát egyértelműen biztonságosnak ítélik meg.

Ha mégis úgy döntesz, hogy használod a ricinusolajat, hogyan tedd?

Dr. King szerint a fenti figyelmeztetéseket szem előtt tartva – ha nem áll fenn érzékenység – kipróbálhatjuk a ricinusolaj használatát. Ebben az esetben napi egyszer vagy kétszer vigyük fel a szempillák tövére az olajat, valamint magukra a szempillákra. Vigyázzunk, hogy a szemünkbe ne kerüljön. Sokan választják a tiszta ricinusolajat a szempilláik minőségének javítása érdekében, azonban már kaphatók ricinusolajat tartalmazó szempillaspirálok, szempillaszérumok is. A bőrgyógyászok szerint jobban járunk, ha inkább ezeket a ricinusolajat tartalmazó készítményeket választjuk, mert a fent említett mellékhatásokon kívül a ricinusolaj nagyon sűrű és eltömítheti a pórusokat vagy irritálhatja a bőrt.