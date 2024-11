Zöld köröm: az elszíneződést nem mindig gomba okozza

Viselhetünk műkörmöt, ha zöld folt van a körmünkön?

Bár valószínűleg semmi mást nem szeretnénk, mint eltakarni a zöld körmöket, szünetet kell tartani, egészen addig, amíg a körmök helyre nem jönnek. A kezeléshez előírt szabályokat szigorúan be kell tartani, különben a baktériumok továbbra is szaporodnak. A gyógyulási folyamatot is sokkal jobban szemmel tudjuk tartani, ha a nincs körömlakk vagy műköröm a kezeinken.