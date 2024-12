Ezt biztosan nem tudtad az arc öregedéséről – Itt látszik meg leghamarabb az idő múlása

Legtöbben a szarkalábakat, illetve mosolyráncokat meglátva szembesülnek vele, hogy az idő vasfoga nyomot hagyott bőrükön. Azonban nem ezek, hanem egy terület az, ahol korábban kezdődhet az arc öregedése. Ez pedig nem más, mint a szemhéj bőre.

Az arc öregedése a szemhéjnál kezdődik

Forrás: Shutterstock

Az arc öregedése tudományos szempontból

Az arc öregedése a szemkörnyék vékony bőrén látszik meg először, mivel az ki van téve a természet erőinek, de érzelemkifejezésre is gyakran használjuk. Ezek eleinte leginkább mimikai ráncok, melyek a bőröregedés folyamatával csak mélyülnek.

A szemhéjráncok megjelenését már a 20-as éveinkben érzékelhetjük, amikor a szemfesték valahogy nem úgy áll, mint korábban. A szemhéj megereszkedése ilyenkor teljesen természetes dolog, a szemhéj speciális anatómiájából fakad.

Szemhéjunk ugyanis igen vékony irha-, illetve hámrétegből áll, a zsír, illetve a kollagénszövet pedig szinte teljesen hiányzik.

Emiatt nehezebben tartja a nedvességet, amik ránctalanítás során nagy kihívást rejtenek.

Miért a szemhéjon mutatkozik meg először az arc öregedése?

Az arcbőr legvékonyabb része a szemhéj, így még a legapróbb változás is hamar meglátszik rajta. Ez a terület leginkább kitett a szélnek, napfénynek és egyéb környezeti tényezőknek, de a gyakori szemmozgás miatt is hamarabb öregszik. Sminkelés, szemdörzsölés útján mi is fokozatosan lágyítjuk a szöveteket, ami a szemhéjon a ráncok elmélyüléséhez vezet. Az olyan káros szokások, mint dohányzás, alkoholfogyasztás csökkentik a kollagén mennyiségét és lassítják a vérkeringést, ami rontja a szemhéj oxigén- és tápanyaellátását.

A szemhéj megereszkedésének mértéke a genetikán is múlik

Lehetséges kezelések szemkörnyék-feszesítésre

Mivel a szemhéj az egyik legérzékenyebb szervet, a szemet védi, a szemhéj-feszesítésére szolgáló kezelések száma korlátozott, inkább lehet megelőzésről beszélni. Első és legfontosabb a belső és külső hidratálás, krémek és bőséges folyadékfogyasztás útján. Érdemes retinolos szérummal és napszemüveggel óvni a szemünket a külső hatásoktól. Szemkörnyék-masszázzsal felfrissítjük a vérkeringést, amivel javítjuk a szövetek tápanyagellátását, így elejét vehetjük a szemhéj korai megereszkedésének.