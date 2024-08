9 dolog, amit sohase tegyél a szemeddel a szemorvosok szerint

Szemünk egészségét sokszor természetesnek vesszük, mindaddig, amíg valamilyen probléma fel nem merül. A látás romlása, fertőzések, sérülések és egyéb szemészeti problémák meglehetősen gyakoriak, különösen az életkor előrehaladtával. És bár számos kezelés és műtét létezik a szem egészségi problémáinak orvoslására, a szemorvosok szerint érdemes inkább elkerülni, hogy elérjük ezt a pontot. A jó hír az, hogy kis odafigyeléssel megelőzhetjük a fertőzéseket és a károsodásokat és megőrizzük szemünk egészségét, ahogy öregszünk. Tudd meg cikkünkből, hogy melyek azok a helyzetek, amelyeket jobb, ha elkerülsz.

szemorvosok

Forrás: Shutterstock/Monkey Business Images

Szemorvosok elárulták, mit kerüljünk el szemük egészségéért

1. Ne aludj kontaktlencsében

Soha ne aludj kontaktlencsében, kivéve ha olyan speciális a lencséd, hogy alkalmas a hosszan tartó viselésre. Ha a kontaktlencsédet éjszakára is bent hagyod, akkor fennáll a fájdalmas szemfertőzések esélye és a szaruhártya és károsodhat. Hogy miért? Mert a kontaktlencsében való alvás lehetővé teszi a mikrobák és baktériumok elszaporodását az éjszaka folyamán. Ez további szövődményekhez vezethet, például szaruhártyafekélyhez, amely még a látásodat is veszélyeztetheti. De ez nem csak az éjszakai alvásra igaz. Ha egy hétvégi délutánon szunyókálnál egyet, akkor is jobban teszed, ha kiveszed a lencsédet előtte.

2. Mindig mosd le a sminkedet

Az életkor előrehaladtával bekövetkező jelentős változás az, hogy szemünk nem állít elő megfelelő minőségű könnycseppet. Ez különösen problémás azok számára, akik közvetlenül a szaruhártya felszínére helyezik a kontaktlencsét, vagy a szemhéjon bizonyos sminket használnak. Hiszen ezek gyakran megzavarhatják a könnytermelést. Szaruhártyánk folyamatos kenést igényel a hatékony működéshez, és mind az öregedési folyamat, mind a kontaktlencsék és a smink használata csökkentheti a szervezet természetes kenőképességét. Tehát amellett, hogy elkerüljük a kontaktlencsében alvást, a sminket is ajánlott lefekvés előtt alaposan lemosnunk egy arra megfelelő sminkeltávolító készítménnyel. A smink eltávolításának elmulasztása szemfertőzéshez vezethet, és hátrányosan befolyásolhatja a szem megfelelő kenését. Ha úgy érezzük, hogy szükséges, használjunk tartósítószer-mentes műkönnyet. Ezek a műkönny készítmények olyan anyagokkal készülnek, amelyek segítik a szem felületének kenését. Fontos azonban, hogy nem tartalmaznak tartósítószert, ami néha mellékhatásokat okozhat. Ezeket a műkönny készítményeket akár naponta három-négyszer is használhatjuk.