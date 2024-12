Használj eredeti parfümöket! – Ezért veszélyes a hamisított

A hamis parfüm rákot is okozhat

A szakértő azt is hangsúlyozta, hogy egyes vegyi anyagok, például a ftalátok akár a szervezetünk természetes hormontermelését és endokrin rendszerét is felboríthatják, míg a mesterséges pézsmák az ösztrogént is utánozhatják. A hamis parfümökben gyakran megtalálható formaldehid és a policiklikus aromás szénhidrogének pedig Robinson szerint növelhetik bizonyos rákos megbetegedések kialakulásának a kockázatát.