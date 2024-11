A parfümőrök szerint ez az 5 illat most a legtrendibb

Tiszta és környezetbarát

Néhány márka a természetes olajokra, alkoholokra koncentrál, színezék nélkül és természetesen környezetbarát módon, úy, hogy közben ugyanolyan eredményt érnek el a parfümmel. Hangsúlyt fektetnek a tudatosabb csomagolásra is, és a tudatos összetevőkre. „A fogyasztók minden eddiginél tudatosabbak abban, hogy mit tesznek a testükre és mit visznek a szervezetükbe, és az utóbbi időben egyre több márka fogalmaz ftalátok, parabének és nitro muskátlik nélkül, valamint egyre több márka törekszik az összetevők újrahasznosítására és a bolygóra gyakorolt hatásuk csökkentésére.” - magyarázza.

Uniszex

Biztosan észrevetted már, hogy a parfümök többsége már uniszex. A nemek nélküli niche parfümökben a fás jegyek dominálnak, illetve a rózsa is fontos szereplő, ami újjáéledt és már nem számít nagymamásnak. Mivel egyre több niche parfümmárka foglalkozik uniszex illatok megalkotásával, ezért érdemes kipróbálni ezeket az illatokat is. Manapság már nemcsak egy, hanem több illatot is viselünk, így a fás és rózsás uniszex parfümre is meg lesz a megfelelő alkalom.

Hangulatnövelő

„Az olyan illatok, amelyek inkább egy érzést vagy egy emléket idéznek fel, minthogy konkrét jegyekre koncentrálnának, a trend” - magyarázza Burke-Williams. „Ezek a márkák azt a megközelítést alkalmazzák, hogy a hangulatot könyveken, álmodozásokon vagy emlékeken keresztül teremtik meg.”

Ez már nem az illatokról szól, hanem a mögöttes tartalomról és a spirituális megközelítésről. Ehhez kapcsolódóan találkozhatsz magas frekvenciájú illatokkal is, amelyekről itt írtunk.