Ilyen sminket viselj egy randin a horoszkópod szerint

Mivel a Valentin nap kevesebb mint egy hónap múlva már itt is lesz, a randi estére hangolt horoszkópos sminkek már most trendinek számítanak. Ha azon gondolkodsz, mi lenne a tökéletes "szerelmes megjelenésed," mi segítünk. A csillagjegyeink segíthetnek kiemelni és hangsúlyozni a személyiségjegyeinket, ezért összeállítottuk a legjobb sminkötleteket randira, amelyek illenek a különböző horoszkópokhoz. Mivel a smink az önkifejezés egyik módja, ezért titkos üzeneteket és utalásokat is elrejthetsz.

A horoszkópod sokat elárul a személyiségedről, így arról a sminkről is, amit érdemes egy randira elkészítened.

Forrás: Shutterstock

Így sminkeld magad a randira a horoszkópod szerint

Vízöntő: Málna színű szemceruza

Nyitott gondolkodású, művészi és szokatlan: a Vízöntők igazi nonkonformisták. Frissítsd fel a klasszikus macskaszemet egy kicsit színesebb és grafikásabb változattal, mint például ez a málna színű, lebegő tusvonal. Alternatív, de mégis romantikus hangulatú.

Halak: Éteri bőr

Érzékeny, odaadó és kedves: a Halakhoz a gyengéd sminkek illenek. Ez a belülről ragyogó bőr tökéletesen tükrözi meleg empátiádat, míg a rózsaszínű, üde pírt adó arcpirosító lágy és édes módja egy kis szín hozzáadásának.

Kos: Szenvedélyes ajkak

Kos, te kalandvágyó, határozott és energikus vagy. Szenvedélyes tűzjegy lévén a vörös ajkak tökéletesen passzolnak hozzád, különösen, ha van bennük valami különleges, például egy sötét ajakceruzával kiemelt vonal. Szerencsére elég magabiztos vagy ahhoz, hogy egy feltűnő ajak is természetesnek és egyszerűnek hasson rajtad.

Bika: Hangsúlyos szempillák

Kedves, megbízható és hűséges vagy. Naprakész vagy a trendekkel, de pontosan tudod, mi áll jól neked. Szereted a klasszikusokat, de azokat mindig elit szinten viszed. Ez a hangsúlyos szempilla és a finom rózsaszín ajkak egyszerűek, de mégis lenyűgözőek.

Ikrek: Égszínkék tusvonal

Az Ikrek vidám, intelligens és kíváncsi. Szeretsz kísérletezni és játszani, ráadásul a sminket sem veszed túl komolyan. Ez az égszínkék macskaszem egyszerre vagány és szórakoztató, ráadásul a színe az elemjegyedre, a levegőre utal.

Rák: Meleg arany részletek

Szerető, intuitív és megértő vagy, egy igazi "szomszéd lány" típus. Ez a lágyan csillogó arany szemhéjpúder és selymes nude ajak smink egyszerre szép, barátságos és tökéletesen illik a személyiségedhez.