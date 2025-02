Katalin hercegné új hajszínt villantott - Ez lesz a tavasz legnagyobb trendje

Katalin hercegné most nem egy gyönyörű ékszerrel vagy ruhával hívta fel magára a figyelmet, hanem a meglepő új hajszínével. Te bevállanád?

Ilyen volt Katalin hercegné haja: sötétebb árnyalatú, mint legújabb fotóin

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné tavaszi hajszínt villantott

Bármit is viseljen a hercegné vagy bármilyen frizurára is váltson, szinte biztos, hogy az felkapottá válik. Épp ezért már most készpénznek vehető, hogy Katalin hercegné új hajszíne a tavasz egyik legtrendibb árnyalata lesz.

Katalin hercegné új hajszíne a tavasz egyik legnagyobb trendje lesz

Forrás: Getty Images

Habár a királyi család tagjaira nem jellemző, hogy drasztikusan megváltoztatnák külsejüket vagy túlságosan kirívó lenne a megjelenésük, olykor egy kis újítás nekik is belefér. Gondoljunk csak Vilmos hercegre, aki pár hónapja borostát növesztett. Először szokatlan volt, de hamar megszokták a rajongók.

Katalin hercegné legutóbbi hivatalos megjelenésén debütált új hajszínével

A hercegné a brit Nemzeti Arcképtárba látogatott, hogy részt vegyen egy kisgyermekeket támogató szervezet új projektjében. Az eseményen egy visszafogott, mégis elegáns csokoládébarna blézert viselt, amelyhez egy kötött garbót választott. Egy bőszárú nadrággal és magas sarkúval egészített ki a szettet. De az egész szett fénypontja a haja volt. Hosszú fürtjei laza hullámokban hullottak a vállára és nem lehetett nem észrevenni, hogy egy árnyalattal világosabb lett.

A hajszíne most melegbarna, világos, karamellás árnyalatokkal. Úgy látszik, a tavasz közeledtével ő maga is vágyott egy kis felfrissülésre. A balayage hajfestéssel a sötétebb és világos tincsek fokozatosan váltják egymást, ez egyfajta keretet ad az arcának, és úgy tűnik, mintha a haja sokkal világosabb lenne.