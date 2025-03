Szájtetoválást szeretnél? – Íme néhány infó, amit mindenképpen tudnod kell előtte

A szájtetoválás egy olyan szépészeti eljárás, amely évek óta létezik. Az elmúlt években hatalmas növekedés tapasztalható az ajkak formázására és tartós színezésére vonatkozóan, ám ezeket többször csókálló rúzs, tartós matt ajakceruza vagy szájfény formájában szerezzük be. Azok számára, akik tartósabb - vagy féltartós - megoldást keresnek, az ajaktetoválás megoldást kínál. Elárulunk néhány fontos tudnivalót, mielőtt belevágsz.

A szájtetoválás tűvel készül, ezért fontos a higiénia és természetesen, hogy megfelelő szakember végezze.

A szájtetoválás egy tartós, de időigényes procedúra során készül el

A szájtetoválás olyan, mint a mikroblading a szemöldök számára. Ahogyan a mikroblading tartósabb megoldást nyújt a szemöldök formázására, úgy az ajaktetoválás is precízen megrajzolt és színezett, féltartós eredményt biztosít. Ennek köszönhetően nincs szükség ajakceruzára vagy szájfényre.

Mi az a szájtetoválás?

A szájtetoválásnak számos típusa és elnevezése létezik, beleértve az ajakkontúrozást, tetovált ajakceruzát és teljes színezést. Alapvetően azonban „ez egy tartós sminktechnika, amely során pigment kerül a bőrbe az ajkakon, hogy színt adjon nekik” – magyarázza Dr. Sophie Shotter esztétikai orvos. „Ez különösen hasznos lehet azok számára, akik több ajakdefiníciót szeretnének, vagy akiknek genetikai okokból vagy az öregedési folyamat miatt kevésbé pigmentáltak az ajkaik.”

A gyakorlatban a kezelés speciális színpigment precíz bejuttatását jelenti az ajkakba egy arra alkalmas tetoválógéppel, amely alacsonyabb sebességen és frekvencián működik, mint egy hagyományos tetoválógép, valamint ultrafinom tűket használ a szín finom eloszlatásához az ajakterületen.

Biztonságos az ajaktetoválás?

Mint minden kozmetikai eljárásnál, itt is vannak kockázatok. A legfontosabb, hogy alaposan tájékozódj, és megbízható szakemberhez fordulj. Viszont, mivel tetoválótűk használatáról van szó, így szigorú előírások vonatkoznak arra, hogy ki végezheti ezt a kezelést, és milyen körülmények között. A higiénia és a megfelelő szakember kiválasztása kulcsfontosságú, ugyanis egy hosszú távú kezelésről van szó.

Milyen előnyei vannak az ajaktetoválásnak?

Az egyik legnagyobb előnye, hogy a szín nem kopik el vagy maszatolódik el – bármennyi kávét vagy koktélt fogyasztasz is. Emellett az ajaktetoválás célja az ajkak formájának definiálása is, és bizonyos technikákkal akár enyhén nagyobb hatást is kelthetnek.