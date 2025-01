A szépségápolás mindig is fontos volt a nők életében, ám nem mindegy, hogy mit kenünk az arcunkra. 2024-ben a természetesség nagyon nagy figyelmet kapott, így a bőrápolás került előtérbe. A koreai szépségápolástól kezdve a Z generáció által alkalmazott tapaszolásig, mindent kipróbáltunk. Emellett a sminktrendek is gyorsan változtak, és ezek közül sokat már nem fogunk követni 2025-ben, mert nem túl előnyösek, kifejezetten öregítenek. Az új évben már ciki lesz ezeket a sminkelési technikákat alkalmazni. Mutatjuk, mit csinálj helyette.

A sminktrendek is gyorsan változnak, van, amimár ciki lesz 2025-ben.

Forrás: Shutterstock

Így sminkeld magad 2025-ben, ha fiatalos szeretnél maradni

Elő a szérumos alapozókkal

A tökéletes alapozót megtalálni talán sok időt vesz igénybe, de nem lehetetlen. Minél idősebb leszel, annál jobban kell figyelned arra, hogy milyen állagú alapozót használsz. Azért nem mindegy, mert amikor felviszed, a bőröd számára túl sűrű vagy túl híg alapozó öregíteni fog. Ezen kívül érdemes figyelned arra is, hogy milyen összetevők találhatók az alapozódban. A hidratáló, fiatalító összetevők ragyogó fedést biztosítanak, miközben táplálják a bőröd. Egy jó minőségű korrektor a szemed alá szinté megemeli és világosítja majd az alsó szemkörnyéket.

Forrás: Shutterstock

Válassz krémes állagú sminket a szemhéjadra

A krémes termékek kevésbé csomósodnak össze a ráncokban és tartósabbak is, így

2025-ben felejtsd el a por alapú szemhéjfestéket.

Javasoljuk, hogy a fiatalos hatás érdekében használj sötét ceruzát a szemeid körvonalazásához, majd egy puha, kis ecsettel finoman satírozd el a vonalat, hogy lágy, füstös hatást érj el. Természetesen a szempillaspirál továbbra is kulcsfontosságú, bármilyen korban is legyél. A Z generáció által indított szempilla nélküli sminket pedig hivatalosan is 2024-ben hagyjuk.

Forrás: Shutterstock

Használj pirosítót

2025 legnagyobb trendje lesz a pirosító túlzott használata. Pirosító kerül majd az arc azon részeire is, amelyek amúgy is kipirulnának, ha fázol vagy ha elpirulsz. Ha ügyesen használod, éveke fiatalodhatsz vele, mivel ahogy idősödünk, az arcunkról elkezdhet eltűnni a teltség, különösen az orcák környékéről. Felélénkíti és formálja az arcot, ha egy kis színnel kiemeljük az arccsontokat. A krémes formulák fiatalosabb hatást keltenek, azonnali ragyogást és finom színt biztosítanak.