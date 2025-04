Biztos, hogy eddig rosszul fogtad össze a hajad - Megmutatjuk, hogyan csináld jól!

Hányszor fogtad már össze a hajad reggelente félálomban, menet közben, vagy épp úgy, hogy „csak ne legyen az arcomban”? Hányszor tekerted túl erősen a hajgumit? Hányszor érezted, hogy húzza a hajad a fejbőrödet? És hányszor szidtad a hajad, amiért törik, hullik, szálkásodik? Nos, lehet, hogy nem a hajad a hibás. Hanem te. De ne aggódj, van megoldás!

A tökéletes lófarok igazi megmentő lehet egy "rossz haj" napon.

Forrás: Getty Images

A TikTok megint megmondta a tuti haj tippet!

Egy TikTok-videó új szintre emelte a hajgumihasználat művészetét. A videó, amely már több mint 7 millió megtekintésnél jár, nem mutat mást, mint azt, hogyan NE fogd össze a hajad. És azt is, hogyan csináld jól.

Ami pedig külön öröm: nincs szükség drága eszközökre, fancy francia csatokra, és semmi varázslatra. Csak egy hajgumi. És egy kis technika.

A klasszikus módszer: az örök hiba

A legtöbben úgy csináljuk, hogy:

Felemeljük a hajunkat lófarokba, Áthúzzuk a hajgumit egyszer, kétszer, háromszor (vagy négyszer, mert különben nem tart), A végén jól meghúzzuk, hogy „feszítsen”.

És ez probléma. Mert ezzel a mozdulatsorral, húzzuk a hajhagymákat (ami hajhulláshoz is vezethet), megtörjük a hajszálakat, súrlódást okozunk, ami roncsolja a szerkezetet és pluszban még fáj is, ha sokáig így marad. Az eredmény? Fáradt haj és töredezett végek.

Az új módszer: a hajbarát technika

Egy divattiktoker a videójában pontosan megmutatja, hogyan lehet ugyanezt a hajgumiműveletet kíméletesen és mégis stabilan megcsinálni.

A titok:

Ne tekerd túl! Inkább csak kétszer húzd át, de a másodiknál ne teljesen, csak félig.

Ne húzd meg erőből a hajgumit, hanem engedd, hogy éppen csak tartson.

És – itt jön a trükk – a második hurkot ne feszítsd ki, hanem tartsd laza félhurkon, amivel szinte becsomagolod a hajat. Ez egyfajta „buborék lófarok” hatást kelt, ami nemcsak menő, de kíméletes is.

De tényleg számít ez ennyit?

Igen. A hajszakértők (és a józan ész) szerint is. Az Allure magazin is írt már arról, hogy a hajgumihasználat sokkal többet árthat, mint gondolnánk – főleg, ha nedves hajon, túl szorosan vagy túl gyakran használjuk. Emellett a trichológusok (a haj egészségével foglalkozó specialisták) is azt javasolják, hogy a lófarok ne húzza meg a fejbőrt, mert az hosszú távon hajritkuláshoz is vezethet.

Szóval igen, ez a kis mozdulat valóban számít.