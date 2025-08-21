Amerikai manikűr: ez a trend söpör végig most a világon, a francia már a múlté

Van egy új kedvenc a körmösöknél, ami szépen, lassan letaszította trónjáról a klasszikus francia manikűrt: ez az amerikai manikűr. Ha még nem hallottál róla, ideje megismerned, mert garantáltan az új kedvenced lesz.

A klasszikus francia helyett már az amerikai manikűr hódít

Forrás: Shutterstock

Az amerikai manikűr most a legnépszerűbb körömtrend

A francia manikűrt mindenki ismeri: természetes alap, fehér végek, klasszikus elegancia. Csakhogy most az amerikai manikűr átvette a stafétát. Ennél a trendnél a körömágy színe melegebb, rózsásabb, a fehér végek pedig nem éles kontrasztúak, hanem sokkal lágyabb, krémesebb hatásúak. Az összhatás finomabb, szofisztikáltabb, és nem utolsósorban sokkal természetesebbnek tűnik. Ez a stílus azt sugallja, hogy a szépség a részletekben rejlik.

A TikTokon és az Instagramon szinte felrobbant a #americanmanicure hashtag. A nők imádják, mert egyszerre visszafogott, mégis ápolt és stílusos megjelenést kölcsönöz. Ráadásul az amerikai manikűr sokkal jobban passzol a mai „clean girl” esztétikához, ugyanis egyszerű, de nem unalmas, elegáns, nem mesterkélt.

Ilyen az amerikai manikűr

Forrás: instagram

Miért annyira népszerű az amerikai manikűr?

Sokan azt is mondják, hogy ez a körömtrend sokkal jobban együtt tud élni a ruhatárunkkal: nem túl hivalkodó, így nem üti a harsányabb színeket sem, mégis tökéletesen illeszkedik egy letisztult megjelenéshez.

Az amerikai manikűr nem véletlenül hódít

Forrás: Instagram

Aki egyszer kipróbálja, ritkán tér vissza a francia stílushoz, és ez sokat elárul. A titok abban rejlik, hogy az amerikai manikűr nem akar túl sok lenni, csak pontosan annyit mutat, amennyit kell. A szépség ezen új szintje most minden körömszalonban ott van, neked is ki kell próbálnod.

Az amerikai manikűr azért is lett villámgyorsan népszerű, mert elképesztően sokoldalú. Ha visszafogottabb, irodabarát megjelenésre vágysz, tökéletes választás, de egy elegáns eseményen vagy randin is kifinomult hatást kelt. Ráadásul könnyedén személyre szabható: a krémszínű alaphoz párosíthatsz pezsgő, rózsaarany vagy épp sötétebb nude árnyalatú véget is. Ez a szabadság pedig pont az, ami hiányzott a régi, túlságosan szabályos francia változatból. Az amerikai manikűr modern, nőies és természetes éppen annyira, mint amilyenek mi is szeretnénk lenni.