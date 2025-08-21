Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Amerikai manikűr: ez a trend söpör végig most a világon, a francia már a múlté

Shutterstock - Nataliia Melnychuk
köröm körömtrend manikűr amerikai
Life.hu
2025.08.21.
A krómpor és a francia manikűr után újabb trend hódít. A legtöbbeknél most az amerikai manikűr a kedvenc, és ez nem véletlen.

Van egy új kedvenc a körmösöknél, ami szépen, lassan letaszította trónjáról a klasszikus francia manikűrt: ez az amerikai manikűr. Ha még nem hallottál róla, ideje megismerned, mert garantáltan az új kedvenced lesz.

A kalsszikus francia már a múlt, az amerikai manikűr a divat
A klasszikus francia helyett már az amerikai manikűr hódít
Forrás: Shutterstock

Az amerikai manikűr most a legnépszerűbb körömtrend

A francia manikűrt mindenki ismeri: természetes alap, fehér végek, klasszikus elegancia. Csakhogy most az amerikai manikűr átvette a stafétát. Ennél a trendnél a körömágy színe melegebb, rózsásabb, a fehér végek pedig nem éles kontrasztúak, hanem sokkal lágyabb, krémesebb hatásúak. Az összhatás finomabb, szofisztikáltabb, és nem utolsósorban sokkal természetesebbnek tűnik. Ez a stílus azt sugallja, hogy a szépség a részletekben rejlik.

A TikTokon és az Instagramon szinte felrobbant a #americanmanicure hashtag. A nők imádják, mert egyszerre visszafogott, mégis ápolt és stílusos megjelenést kölcsönöz. Ráadásul az amerikai manikűr sokkal jobban passzol a mai „clean girl” esztétikához, ugyanis egyszerű, de nem unalmas, elegáns, nem mesterkélt.

Az amerikai manikűr hódít
Ilyen az amerikai manikűr
Forrás: instagram

Miért annyira népszerű az amerikai manikűr?

Sokan azt is mondják, hogy ez a körömtrend sokkal jobban együtt tud élni a ruhatárunkkal: nem túl hivalkodó, így nem üti a harsányabb színeket sem, mégis tökéletesen illeszkedik egy letisztult megjelenéshez.

Az amerikai manikűr egyre nagyobb divat
Az amerikai manikűr nem véletlenül hódít
Forrás: Instagram

Aki egyszer kipróbálja, ritkán tér vissza a francia stílushoz, és ez sokat elárul. A titok abban rejlik, hogy az amerikai manikűr nem akar túl sok lenni, csak pontosan annyit mutat, amennyit kell. A szépség ezen új szintje most minden körömszalonban ott van,  neked is ki kell próbálnod.

Az amerikai manikűr azért is lett villámgyorsan népszerű, mert elképesztően sokoldalú. Ha visszafogottabb, irodabarát megjelenésre vágysz, tökéletes választás, de egy elegáns eseményen vagy randin is kifinomult hatást kelt. Ráadásul könnyedén személyre szabható: a krémszínű alaphoz párosíthatsz pezsgő, rózsaarany vagy épp sötétebb nude árnyalatú véget is. Ez a szabadság pedig pont az, ami hiányzott a régi, túlságosan szabályos francia változatból. Az amerikai manikűr modern, nőies és természetes éppen annyira, mint amilyenek mi is szeretnénk lenni.

