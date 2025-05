A sztárok legnagyobb kedvence — Elsöpörhetetlenül hódít a meztelen köröm

Egyáltalán nem hivalkodó vagy harsány, 2025-ben a kifinomult elegancia dominál, nem pedig az erős színek. “A kevesebb néha több„ elv a szépségápolásban is fő fókuszba került. A meztelen köröm a legnagyobb sláger most, egyáltalán nem extravagáns, de annál magával ragadóbb. Stílusos és elegáns, így a legnagyobb sztárok is előszeretettel próbálják ki. Ezeket a gyönyörű körmöket bármilyen alkalomra bátran viselheted — ha olyan munkát végzel, ahol nem megengedett a színes körömlakk, de mégis szeretnéd valahogyan hangsúlyozni a körmeidet, ez a legideálisabb választás! Mutatjuk, hogyan is elevenedik meg a valóságban!

A meztelen köröm a legnagyobb sláger most

A meztelen köröm, ami minden nőnek kiemeli a báját a kezein

A meztelen körmök lényege, hogy sejtelmes formában, mégis látunk valami színt, de csak halványan. Mivel ez egy modern, minimalista dizájn, ezért rövidre formázott körmökön mutat a legszebben, az áttetsző polírozás és fényes fedőlakk pedig elengedhetetlen. Egyszerű és nagyszerű! Klasszikus és nőies!

Ezeket a gyönyörű körmöket bármilyen alkalomra bátran viselheted

Neked már nincs más dolgod, mint lementeni az albumodba és megmutatni a körmösödnek következő alkalommal.

Sztárok, akik esküsznek a kifinomult körmökre

A trendet Kylie Jenner, Olivia Wilde és Julia Fox is kipróbálta már. Sabrina Carpenter is beállt a sorba, de ő a hosszabb változatra esküszik:

A Milky Nails körömtrend is megkerülhetetlen sláger

A tejfehér körmök már uralják egy ideje a körömtrendeket, és úgy tűnik, hogy sok nő kedvence. Ha eddig nem próbáltad még ki, éppen itt az ideje! Szintén egy kifinomult verzió, amit rengetegféleképpen lehet variálni — francia véggel is bámulatosan mutat, a kövek is remekül feldobják.

Íme néhány inspiráció:

Francia véggel roppant elegáns:

Egyszerű formában is mesés:

Szintén egy kifinomult verzió, amit rengeteg féleképpen lehet variálni

Aki azonban egy kicsit merészebb vagy kedveli az extrább megoldásokat — a krómpor a tökéletes díszítő elem a milky nailshez