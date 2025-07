Ez a retró körömtrend most visszatért – És a sztárok már rákattantak: Dua Lipa is ezt viseli

A 2025-ös nyár bővelkedik beautytrendekben, de az egyik legnagyobb dobás kétségkívül az, hogy a divatvilág örök klasszikusa, a pöttyös minta, most a körmökön is hódít. A retró stílus újra divatba jött, és nemcsak a ruhatárunkban, hanem a manikűrökben is megjelent – ráadásul villámgyorsan! A pöttyös körömtrend nemcsak stílusos, hanem szórakoztató és kreatív is.

Pöttyös körömtrend Dua Lipa kezén

Forrás: Getty Image

Pöttyös körömtrend

Hailey Bieber, Dua Lipa vagy Sabrina Carpenter – csak néhány név azok közül a stílusikonok közül, akik máris rákaptak az új trendre. Nem számít, hogy műköröm vagy gél lakk a kedvenced, a pöttyös dizájn szinte bármilyen alapra alkalmazható, és garantáltan minden tekintetet a kezedre vonz majd.

A trend egyik fő inspirálója nem más, mint Zola Ganzorigt, a sztárok kedvenc körmöse, aki többek között Kylie Jenner, Hailey Bieber és Sydney Sweeney körmeit is rendszeresen készíti. Instagram-oldala valóságos kincsesbánya azoknak, akik luxus manikűr inspirációt keresnek. Egyik friss TikTok-videójában azt is láthatjuk, hogyan varázsolta Sabrina Carpenter számára azt a letisztult, fehér pöttyös dizájnt, amely az énekesnő új albumának fotózásán debütált.

Dua Lipa francia pöttyös manikűrje

Dua Lipa Insta-posztjaiban rendszeresen megmutatja lenyűgöző nyári szettjeit – köztük a fekete-fehér pöttyös francia manikűrjét is, amely villámgyorsan a szezon egyik legkeresettebb körömtrendjévé vált. A minimalista alapot izgalmas pöttyök dobják fel, a végeredmény pedig elegáns, mégis játékos. Ráadásul a manikűr tökéletesen passzolt a szexi pöttyös bikinijéhez is – ami szintén hatalmas trend idén.

Dua Lipa francia pöttyös manikűrje

Forrás: Instagram / Dua Lipa

Hailey Bieber sárga pöttyös körme

Nem sokkal Dua előtt Hailey Bieber is megvillantotta saját verzióját: citromsárga alapon apró szürke pöttyök díszítették körmeit, amit egy tengerparti fotón mutatott meg követőinek. Ez a friss, vidám és nyári hangulatú manikűr tökéletes választás lehet a színek szerelmeseinek, akik nem akarnak lemondani a minimalista esztétikáról sem.