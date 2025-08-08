Újabb TikTok-őrület hódít: fóliára kenik a sminket a lusta készülődők − A bőrgyógyászok kiakadtak

Hamar felkapott trend lett a TikTokon ez a sminktrükk, miszerint már nemcsak a másnapi kaját, de a sminket is előkészítik a tartalomgyártók. Nincs másra hozzá szükség, mindössze egy fóliára és már kezdődhet is a varázslat! A tükörben az arcuk elé tartják a frissentartó fóliát és az arcformájuknak megfelelően felkenik rá az alapozót, korrektort, kontúrt, bronzosítót, pirosítót és highlightert. Utána nincs más teendő, mint bedobni a fóliát a hűtőbe és reggel előkapni! Egy kis igazítás és már kész is a villámgyors smink! Többen állították, hogy jó ötletnek bizonyult ez az új őrület. Egyszerű, gyors és praktikus! De vajon ezt az arcbőr is meg fogja köszönni?
A felhasználók lelkesebbek, mint a bőrgyógyászok. Sok ember küzd problémás arcbőrrel, rengeteg kozmetikai terméket használnak, hogy rendbe tegyék az egyébként problémás területet, ennek ellenére mégis egyre többen ülnek fel erre a trendvonatra. Ez a praktika tovább mélyítheti az eddig kialakult bőrproblémákat.
A mai világban mindenki rohan, mindennel időt szeretnének spórolni az emberek. A smink kreativitás, sok esetben egy hosszú folyamat része, egyesek szerint művészet, ám ezt a legtöbben most feladnák azért, hogy fél órával tovább tudjanak aludni reggelente iskola vagy munka előtt.
Néhány felhasználó azt is jelezte, hogy sokkal könnyebben „blendelhető”, azaz eldolgozható így a felvitt anyag. Nem kell a legelejéről kezdeni, kapnak egy jó alapot és kezdődhet is a mindössze fél perces eldolgozás, akár már útközben is! Tükröt sem igényel feltétlen ez a folyamat.
A profi sminkesek úgy vélekednek az esetről, hogy ez inkább egy kreatív megtestesülés, mint egy bevált módszer. Ki lehet próbálni, de semmiképp sem szabad hosszú távon alkalmazni! Ehhez is nagyon fontos, hogy ismerd a bőröd és tudd mik a saját határaid!
A sok pozitív és álmélkodó komment között megbújtak a negatív vélemények is – sokak szerint ez egy olyan trend, amelyet csak a lusta emberek alkalmaznának. Túl sok mindent kapnak már fel és úgy gondolják, hogy nem szükséges az esetlegesen rossz végkimenetelű ötleteket továbbterjeszteni.
