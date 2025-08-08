Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 8., péntek László

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szépségápolás

Újabb TikTok-őrület hódít: fóliára kenik a sminket a lusta készülődők − A bőrgyógyászok kiakadtak

Shutterstock - Pixel-Shot
szépségápolás TikTok smink fólia bőrápolás
Gyüre Bernadett
2025.08.08.
Már nemcsak a zabkását lehet elkészíteni másnap reggelre, hanem a sminket is! Előző este előkészített sminket is tehetsz már az arcodra, ezzel több időt megspórolva magadnak a készülődésben. A legújabb TikTok-trend szerint ez a „meal prep makeup” trend lehet a jövő ebben a felgyorsult világban – a bőröd is értékelni fogja ezt?

Hamar felkapott trend lett a TikTokon ez a sminktrükk, miszerint már nemcsak a másnapi kaját, de a sminket is előkészítik a tartalomgyártók. Nincs másra hozzá szükség, mindössze egy fóliára és már kezdődhet is a varázslat! A tükörben az arcuk elé tartják a frissentartó fóliát és az arcformájuknak megfelelően felkenik rá az alapozót, korrektort, kontúrt, bronzosítót, pirosítót és highlightert. Utána nincs más teendő, mint bedobni a fóliát a hűtőbe és reggel előkapni! Egy kis igazítás és már kész is a villámgyors smink! Többen állították, hogy jó ötletnek bizonyult ez az új őrület. Egyszerű, gyors és praktikus! De vajon ezt az arcbőr is meg fogja köszönni?

Smink fóliával
Smink fóliával, érdemes kipróbálni?
Forrás: Shutterstock

Mit szól ehhez a sminkhasználatához a bőröd?

A felhasználók lelkesebbek, mint a bőrgyógyászok. Sok ember küzd problémás arcbőrrel, rengeteg kozmetikai terméket használnak, hogy rendbe tegyék az egyébként problémás területet, ennek ellenére mégis egyre többen ülnek fel erre a trendvonatra. Ez a praktika tovább mélyítheti az eddig kialakult bőrproblémákat.

  • Higiéniai gondok: a sminkeket szabad levegőn, egész éjszaka egy fólián tárolni nem túl higiénikus. Beleszállhat a por, állatszőr vagy bármi a lakásban. Emellett penészképződés is kialakulhat. Ha ezt visszajuttatjuk a bőrre, az aknékat, pattanásokat, gyulladásokat és bármilyen nemű bőrirritációt okozhat.
  • Oxidáció: a legtöbb sminktermék nem levegőn való tárolásra lett kitalálva. A korrektoroknak és alapozóknak változhat a hatása, ha egész éjszakára kint hagyjuk őket, plusz rá is száradhat a fóliára az adott termék.
  • Nem kompatibilis minden bőrtípussal: ha valakinek problémás bőre van, akár zsíros vagy érzékeny, akkor ez az a trend, ami a legtöbbet árthat saját magának! A fóliás rányomogatós módszer eltömíti a pórusokat, nincs eldolgozva az anyag az arcon precíz módon.
@memezerino Meal prepping makeup is crazy work 😭 #fyp #foryou #makeup #viral via: @sam ♬ trip - wolfacejoeyy

Van olyan, akinek ez mégis beválhat?

A mai világban mindenki rohan, mindennel időt szeretnének spórolni az emberek. A smink kreativitás, sok esetben egy hosszú folyamat része, egyesek szerint művészet, ám ezt a legtöbben most feladnák azért, hogy fél órával tovább tudjanak aludni reggelente iskola vagy munka előtt.

Néhány felhasználó azt is jelezte, hogy sokkal könnyebben „blendelhető”, azaz eldolgozható így a felvitt anyag. Nem kell a legelejéről kezdeni, kapnak egy jó alapot és kezdődhet is a mindössze fél perces eldolgozás, akár már útközben is! Tükröt sem igényel feltétlen ez a folyamat.

Mit tanácsolnak a profik?

A profi sminkesek úgy vélekednek az esetről, hogy ez inkább egy kreatív megtestesülés, mint egy bevált módszer. Ki lehet próbálni, de semmiképp sem szabad hosszú távon alkalmazni! Ehhez is nagyon fontos, hogy ismerd a bőröd és tudd mik a saját határaid! 

Hogyan fogadta ezt a trendet a TikTok közössége?

A sok pozitív és álmélkodó komment között megbújtak a negatív vélemények is – sokak szerint ez egy olyan trend, amelyet csak a lusta emberek alkalmaznának. Túl sok mindent kapnak már fel és úgy gondolják, hogy nem szükséges az esetlegesen rossz végkimenetelű ötleteket továbbterjeszteni.

Plasztikai pokol: így nézett ki az élő Barbie a műtétei előtt − 100 milliót költött már beavatkozásokra

Napjainkban mindenki törekszik a tökéletességre és talán minden eddiginél nagyobb figyelem irányul a külső megjelenésre, ami könnyen önértékelési problémákhoz vezethet. Ezek az önértékelési problémák pedig okozhatnak depressziót, szorongást, de akár eredményezhetnek olyan mértékű plasztikai függősséget, aminek során már teljesen elveszítjük a kapcsolatot a valódi énünkkel.

Plasztikai pokol: így nézett ki az élő Barbie a műtétei előtt − 100 milliót költött már beavatkozásokra

Fellázadt a TikTok népe - Ha ezzel a betűvel kezdődik a pasi neve, ne randizz vele!

A pasi nevének kezdőbetűje sokat számít egy kapcsolatban. Legalábbis a Tiktok felhasználói szerint.

Fellázadt a TikTok népe - Ha ezzel a betűvel kezdődik a pasi neve, ne randizz vele!

Eddig kiköpted? Ezután biztosan lenyeled, hiszen csodát tesz a testeddel

A dinnye magja eddig feleslegesnek tűnt, mostantól viszont a kedvenc egészségbombád lesz!

Eddig kiköpted? Ezután biztosan lenyeled, hiszen csodát tesz a testeddel

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu