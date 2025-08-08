Újabb TikTok-őrület hódít: fóliára kenik a sminket a lusta készülődők − A bőrgyógyászok kiakadtak

Hamar felkapott trend lett a TikTokon ez a sminktrükk, miszerint már nemcsak a másnapi kaját, de a sminket is előkészítik a tartalomgyártók. Nincs másra hozzá szükség, mindössze egy fóliára és már kezdődhet is a varázslat! A tükörben az arcuk elé tartják a frissentartó fóliát és az arcformájuknak megfelelően felkenik rá az alapozót, korrektort, kontúrt, bronzosítót, pirosítót és highlightert. Utána nincs más teendő, mint bedobni a fóliát a hűtőbe és reggel előkapni! Egy kis igazítás és már kész is a villámgyors smink! Többen állították, hogy jó ötletnek bizonyult ez az új őrület. Egyszerű, gyors és praktikus! De vajon ezt az arcbőr is meg fogja köszönni?

Smink fóliával, érdemes kipróbálni?

Forrás: Shutterstock

Mit szól ehhez a sminkhasználatához a bőröd?

A felhasználók lelkesebbek, mint a bőrgyógyászok. Sok ember küzd problémás arcbőrrel, rengeteg kozmetikai terméket használnak, hogy rendbe tegyék az egyébként problémás területet, ennek ellenére mégis egyre többen ülnek fel erre a trendvonatra. Ez a praktika tovább mélyítheti az eddig kialakult bőrproblémákat.

Higiéniai gondok: a sminkeket szabad levegőn, egész éjszaka egy fólián tárolni nem túl higiénikus. Beleszállhat a por, állatszőr vagy bármi a lakásban. Emellett penészképződés is kialakulhat. Ha ezt visszajuttatjuk a bőrre, az aknékat, pattanásokat, gyulladásokat és bármilyen nemű bőrirritációt okozhat.

Oxidáció: a legtöbb sminktermék nem levegőn való tárolásra lett kitalálva. A korrektoroknak és alapozóknak változhat a hatása, ha egész éjszakára kint hagyjuk őket, plusz rá is száradhat a fóliára az adott termék.

Nem kompatibilis minden bőrtípussal: ha valakinek problémás bőre van, akár zsíros vagy érzékeny, akkor ez az a trend, ami a legtöbbet árthat saját magának! A fóliás rányomogatós módszer eltömíti a pórusokat, nincs eldolgozva az anyag az arcon precíz módon.

Van olyan, akinek ez mégis beválhat?

A mai világban mindenki rohan, mindennel időt szeretnének spórolni az emberek. A smink kreativitás, sok esetben egy hosszú folyamat része, egyesek szerint művészet, ám ezt a legtöbben most feladnák azért, hogy fél órával tovább tudjanak aludni reggelente iskola vagy munka előtt.