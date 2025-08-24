Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Újra népszerű az Old Hollywood smink: 6 tipp a sztár megjelenésért

Getty Images North America - Jamie McCarthy
hollywoodi luxus sminktrend smink
Csillogás, hihetetlen luxus és vörös ajkak: az Old Hollywood a legújabb őrület! Most újra a reflektorfénybe került ez a klasszikus sminktrend és 6 lépésben te is meghódíthatod a vörös szőnyeget. Mutatjuk, hogyan!

Az 50-es és 60-as évek nagy filmcsillagai a luxus szépség megtestesítői voltak. Erre az időtálló jelenségre született meg az Old Hollywood kifejezés, amely a divat és a szépségipar egyik meghatározó irányzatává vált. Az Old Hollywood smink tulajdonképpen a matt alapot, cicás szemeket, taktikusan elhelyezett highlightert és a vörös rúzst takarja, mindezt fényűző kivitelben. Itt az ideje, hogy feldobd a saját, begyakorolt sminkrutinodat is egy olyan szemkápráztató technikával, mint az Old Hollywood!

old hollywood sminktrend
Marilyn Monroe és az Old Hollywood smink.
Forrás:  Getty Image

Ha te is csodálattal nézed Marilyn Monroe vagy Audrey Hepburn sminkjét, akkor ez egy tökéletes trend lesz számodra. Ez a smink a nőiesség ünneplése és a visszafogott szexi hangulat megjelenése egyetlen, egyszerű rutinban. Összegyűjtöttük azt az 6 lépést, ami segít a klasszikus csillogás elérésében. 

Old Hollywod sminktrend, a modern nők kedvence

Old Hollywood, Taylor Swift
Az Old Hollywood sminkstílust Taylor Swift is szívesen használja.
Forrás: Getty Images North America

Első lépés: az alap

beautiful woman hands with cream
Forrás: Shutterstock

A régi hollywoodi filmsztárok sminkje a bársonyos, szigorúan a matt bőrről szólt, hiszen a kameraképen nem lehetett izzadt arcokat mutatni. Először is használj egy természetesebb, matt alapozót vagy BB krémet, ami tompítja a bőröd fényességét és vigyél fel púdert a bombabiztos alaphoz. 

Második lépés: pirosító

Close up photo of gorgeous glamorous wavy haired girl apply rouge powder hold brush want prepare for date be attractive use professional skin care products isolated over beige color background
Forrás: Shutterstock

A pirosító a legjobb a kontúrozáshoz, de figyelj oda, hogy az arcformádhoz  megfelelőt alkalmazd. Kerekebb arcoknál az arcvonások emelésére vidd fel az arccsontra, hosszabb arcoknál a kiegyensúlyozásra vízszintesen, és az arcvonások lágyítására koncentrálj az arcpofákra. A rózsaszín vagy lila színű folyékony pirosító, porral rögzítve természetes, egyenletes színt eredményez.

Harmadik lépés: highlighter

Beautiful young girl with natural nude make-up and highlighter pencil. Beauty face. Photo taken in studio
Forrás: Shutterstock

A csillogás és a hangsúlyos kiemelés elengedhetetlen. Vidd fel az arc magas pontjaira, a szem belső sarkaira, sőt az orrnyeregre is, így másolhatod le Marilyn Monroe ikonikus technikáját, aki a filmjeiben egyébként vazelin krémet használt az arca kiemelésére.

Negyedik lépés: tusvonal

Beautiful woman applying black eyeliner, closeup view
Forrás: Shutterstock

Az igazi drámai díva hangulatért próbálj ki egy markáns tusvonalat. A klasszikus hollywoodi stílusban a cicás pillantás volt az abszolút kedvenc, így a hangsúly a fekete tusvonalon és az élesen kihúzott tekinteten van ebben a sminktrendben.

Ötödik lépés: műszempilla

A Close-Up Shot of Beautiful Eyes
Forrás: Shutterstock

Ha az állandó műszempilla nem a te stílusod, akkor próbáld ki az egyszer használatos verziókat. Az eredeti, Marilyn Monroe taktika alapján a pillákat ketté kell vágnod és a szemed külső feléhez kell felhelyezned. Ezzel a módszerrel, olyan álmodozó, félig csukott tekinteted lesz, mint a legendás színésznőnek. 

Hatodik lépés: a vad ajak

Close up view of beautiful woman lips
Forrás: Shutterstock

Az old Hollywoodi smink védjegye az élénk vörös rúzs és mostanra azt is megtudtuk, hogy Marilyn Monroe sminkese 4 vagy 5 különböző piros színt használt a színésznő legendás ajkaihoz. A színtónusaidhoz mérten válasz egy hideg vagy meleg színű, matt krémes rúzst. Kontúrozd az ajkad egy a rúzshoz passzoló ceruzával, és használj egy világosabb színt az ajkad belső részére, így telítettebbnek fog tűnni a szád.

