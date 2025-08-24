Újra népszerű az Old Hollywood smink: 6 tipp a sztár megjelenésért

Az 50-es és 60-as évek nagy filmcsillagai a luxus szépség megtestesítői voltak. Erre az időtálló jelenségre született meg az Old Hollywood kifejezés, amely a divat és a szépségipar egyik meghatározó irányzatává vált. Az Old Hollywood smink tulajdonképpen a matt alapot, cicás szemeket, taktikusan elhelyezett highlightert és a vörös rúzst takarja, mindezt fényűző kivitelben. Itt az ideje, hogy feldobd a saját, begyakorolt sminkrutinodat is egy olyan szemkápráztató technikával, mint az Old Hollywood!

Marilyn Monroe és az Old Hollywood smink.

Forrás: Getty Image

Ha te is csodálattal nézed Marilyn Monroe vagy Audrey Hepburn sminkjét, akkor ez egy tökéletes trend lesz számodra. Ez a smink a nőiesség ünneplése és a visszafogott szexi hangulat megjelenése egyetlen, egyszerű rutinban. Összegyűjtöttük azt az 6 lépést, ami segít a klasszikus csillogás elérésében.

Old Hollywod sminktrend, a modern nők kedvence

Az Old Hollywood sminkstílust Taylor Swift is szívesen használja.

Forrás: Getty Images North America

Első lépés: az alap

Forrás: Shutterstock

A régi hollywoodi filmsztárok sminkje a bársonyos, szigorúan a matt bőrről szólt, hiszen a kameraképen nem lehetett izzadt arcokat mutatni. Először is használj egy természetesebb, matt alapozót vagy BB krémet, ami tompítja a bőröd fényességét és vigyél fel púdert a bombabiztos alaphoz.

Második lépés: pirosító

Forrás: Shutterstock

A pirosító a legjobb a kontúrozáshoz, de figyelj oda, hogy az arcformádhoz megfelelőt alkalmazd. Kerekebb arcoknál az arcvonások emelésére vidd fel az arccsontra, hosszabb arcoknál a kiegyensúlyozásra vízszintesen, és az arcvonások lágyítására koncentrálj az arcpofákra. A rózsaszín vagy lila színű folyékony pirosító, porral rögzítve természetes, egyenletes színt eredményez.

Harmadik lépés: highlighter

Forrás: Shutterstock

A csillogás és a hangsúlyos kiemelés elengedhetetlen. Vidd fel az arc magas pontjaira, a szem belső sarkaira, sőt az orrnyeregre is, így másolhatod le Marilyn Monroe ikonikus technikáját, aki a filmjeiben egyébként vazelin krémet használt az arca kiemelésére.

Negyedik lépés: tusvonal

Forrás: Shutterstock

Az igazi drámai díva hangulatért próbálj ki egy markáns tusvonalat. A klasszikus hollywoodi stílusban a cicás pillantás volt az abszolút kedvenc, így a hangsúly a fekete tusvonalon és az élesen kihúzott tekinteten van ebben a sminktrendben.