Hódít a szellempillatrend: így lehet természetesen igéző a tekinteted

Az elmúlt évben megfigyelhettük, hogyan alakul át a maximalista, erőteljes smink a minimalista soft girl stílusba. Az idei évben a sminktrendek, szépségápolási szokások és kozmetikai kezelések a természetességet részesítik előnyben. Míg a múltban a sűrű, mélyfekete műszempilla volt a sláger, addig idén a természetes, minimálisan pigmentált megjelenés a népszerű. Nézd meg, hogyan alkalmazzák a sztárok a szellempillatrendet, azaz a ghost lashes sminket.

A szellempillatrend a legújabb őrület

Forrás: Getty Image

Az elmúlt évben olyan nagy nevek, mint Sofia Richie, Dua Lipa, Gigi Hadid mind-mind természetes és letisztult sminkkel jelentek meg a nagy divateseményeken. De mi is az a ghost lashes, és hogyan hozhatod ki belőle a maximumot? Mutatjuk a legjobb tippeket!

Mi az a szellempillatrend, avagy a ghost lashes?

A ghost lashes kifejezés TikTokon lett népszerű, miután rengeteg nagy névnél láthattuk ezt a természetes szempillatrendet. A ghost lashes (azaz szellempilla) elnevezés arra utal, amikor egy sminkben nem a szempillán van a hangsúly, azt épphogy csak kiemeljük. A szellempilla teljesen kiszorítja a sűrű, fekete 3D-s műszempillákat.

1.Szempillaspirál, Lash Sensational Sky - 3 699 Ft; 2. Dior Backstage eyelash Curler szempilla göndöritő - 12 790 Ft; 3. Multi-Peptide Lash and Brow Serum - 6 880Ft; 4. Szempilla és szemöldök formázó gél - 1 299 Ft; 5. Vivienne Sabo Cabaret Premiere - 5 750 Ft

Forrás: dm.hu, douglas.hu, notino.hu, dm.hu, makeup.hu

A legjobb tippek a szellempilla trendhez:

Válassz egy jó szempillagöndörítőt, mert a forma rengeteget számít.

Pórbálj ki olyan kozmetikai kezeléseken, mint a szempillalifting és a szempillafestés.

Válassz a fekete szempillaspirál helyett enyhe tónusú burgundi vagy barna spirált.

Használj rendszeresen szempillaszérumokat vagy szempillazselét, ami megtartja a göndörített formát.

Fektess be egy jó szempillanövesztő szérumba, amivel kimaxolhatod a természetes adottságaidat.

A ghost lashes sminktrend tökéletes a nyári kánikulába is, hiszen nem kenődik, nem olvad le. Kövesd te is a legnagyobb divatgurukat, és válaszd be a naturális megjelenést!