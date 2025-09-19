Nem is voltak olyan szépek? Sisi, Nofertiti, Kleopátra és a történetírók megdolgoztak a tökéletességért

Kleopátra neve például annak ellenére vált a szépség szinonimájává, hogy korabeli ábrázolásain kifejezetten előnytelen vonásai vannak. Sisi császárné pedig keserves munka árán tartotta fenn megnyerő külsejét, amin pedig nem tudott változtatni, azt rejtegette. Utazásra invitálunk a hamis szépség birodalmába, ahol nem minden az, aminek látszik.

Sisi, Kleopátra, Nofertiti, I. Erzsébet tényleg olyan szépek voltak?

Sisi és a legendás szépségek titkai

1. Nofertiti

Ehnaton fáraó gyönyörű feleségének, Nofetitinek a mellszobra a világ egyik legismertebb műalkotása, akinek még a neve is azt jelenti, hogy „a szépség megérkezett”. Azonban hozzá kell tenni, hogy az ókori Egyiptom uralkodóit idealizálva jelenítették meg, mivel istenek leszármazottainak tartották őket – Például Tutanhamon is beteges, alacsony külsejű volt, korabeli ábrázolásain mégis délceg fiatalemberként jelenik meg.

Korábban CT felvételt készítettek Nofertiti mellszobráról, ahol kiderült, hogy az eredeti művön ábrázolt nő nem volt olyan szabályos szépség.

Nofertiti sem az a szabályos szépség volt, mint aminek hittük?

2. Kleopátra

Kleopátra - ki hetedik volt ezen a néven - minden idők egyik legszebb nőjének lett kikiáltva, pedig a kortárs érméken és szobrokon markáns állú, horgas orrú nőt láthatunk. Ha nem is esztétikátlan, de bőven átlagos volt a külseje. Igazi varázsa azonban műveltsége, karizmája és rendíthetetlensége volt, rátermett vezetőként igazgatta birodalmát, például 9 nyelven beszélt, a feljegyzések szerint pedig kellemes hangja volt. Vonzerejét, valójában ez a karizma jelentette, igazi végzet asszonya volt, viszont a szépségéről kialakult legendát a később született irodalmi művek táplálták.

Kleopátra egy korabeli ábrázolás alapján készült rajzon.

3. I. Erzsébet

Az angol történelem egyik legsikeresebb uralkodója kétség kívül I. Erzsébet volt, aki nagyhatalommá tette országát. A „Szűz Királynő” a festményeken egy stílusos, szép arcú nőként jelenik meg, a modern szépségideál is esztétikusnak találná. Csakhogy a korban használt ólom alapú sminktől kihullott a haja, egy himlős megbetegedés tönkretette az arcbőrét, a 16. században még luxuscikknek számító cukorból pedig ennyit evett, hogy elfeketedtek a fogai. (Utóbbival trendet is teremtett, az udvarban direkt feketére festették, illetve rohasztották fogaikat a nők.)