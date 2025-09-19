Nem is voltak olyan szépek? Sisi, Nofertiti, Kleopátra és a történetírók megdolgoztak a tökéletességért

Kleopátra neve például annak ellenére vált a szépség szinonimájává, hogy korabeli ábrázolásain kifejezetten előnytelen vonásai vannak. Sisi császárné pedig keserves munka árán tartotta fenn megnyerő külsejét, amin pedig nem tudott változtatni, azt rejtegette. Utazásra invitálunk a hamis szépség birodalmába, ahol nem minden az, aminek látszik.
Ehnaton fáraó gyönyörű feleségének, Nofetitinek a mellszobra a világ egyik legismertebb műalkotása, akinek még a neve is azt jelenti, hogy „a szépség megérkezett”. Azonban hozzá kell tenni, hogy az ókori Egyiptom uralkodóit idealizálva jelenítették meg, mivel istenek leszármazottainak tartották őket – Például Tutanhamon is beteges, alacsony külsejű volt, korabeli ábrázolásain mégis délceg fiatalemberként jelenik meg.
Korábban CT felvételt készítettek Nofertiti mellszobráról, ahol kiderült, hogy az eredeti művön ábrázolt nő nem volt olyan szabályos szépség.
Kleopátra - ki hetedik volt ezen a néven - minden idők egyik legszebb nőjének lett kikiáltva, pedig a kortárs érméken és szobrokon markáns állú, horgas orrú nőt láthatunk. Ha nem is esztétikátlan, de bőven átlagos volt a külseje. Igazi varázsa azonban műveltsége, karizmája és rendíthetetlensége volt, rátermett vezetőként igazgatta birodalmát, például 9 nyelven beszélt, a feljegyzések szerint pedig kellemes hangja volt. Vonzerejét, valójában ez a karizma jelentette, igazi végzet asszonya volt, viszont a szépségéről kialakult legendát a később született irodalmi művek táplálták.
Az angol történelem egyik legsikeresebb uralkodója kétség kívül I. Erzsébet volt, aki nagyhatalommá tette országát. A „Szűz Királynő” a festményeken egy stílusos, szép arcú nőként jelenik meg, a modern szépségideál is esztétikusnak találná. Csakhogy a korban használt ólom alapú sminktől kihullott a haja, egy himlős megbetegedés tönkretette az arcbőrét, a 16. században még luxuscikknek számító cukorból pedig ennyit evett, hogy elfeketedtek a fogai. (Utóbbival trendet is teremtett, az udvarban direkt feketére festették, illetve rohasztották fogaikat a nők.)
Szépséghibáit persze nem jelenítették meg egy olajfestményen sem.
Számos fénykép és festmény bizonyítja, hogy Sisi gyönyörű volt, igazi manökenalkat. Csakhogy ő maga is tudatosan tett azért, hogy a világ emlékezetében fiatal, világszép királyné képe maradjon meg, éppen ezért hiúságból 30 éves kora után nem engedte magát lefotózni. Pedig negyvenes éveiben előjöttek szeplői és a bőre is ráncosodni kezdett. A fogai világéletében rosszak voltak, melyen a sok betegsége is csak rontott, épp ezért legyezőt tartott szája elé, amikor beszélt. Szépségét nem vette félvállról Sisi, szigorú diétákkal, hajmeresztő szépségrutinnal sanyargatta magát.
