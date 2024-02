Woody Allentől a Dűnéig: ezek a leghíresebb Magyarországon forgatott filmek

Menekülés a győzelembe (1981)

Listánk következő szereplőjéhez hasonlóan ezt a filmet is Andy Vajna producer hozta el Magyarországra a nyolcvanas évek elején. A kölcsönösen előnyös feltételeken túl (az amerikaiaknak így olcsóbb volt a film, a magyarok pedig jelentős bevételhez jutottak) nyilván azért is, mert a hollywoodi sztárokkal (Sylvester Stallone, Michael Caine) és sztárfocistákkal (Pelé, Bobby Moore) az MTK-stadionban (is) forgatott film egy magyar mozi, a Két félidő a pokolban újrafeldolgozásának is tekinthető.