Lőfegyverek garmadája került elő Alain Delon otthonából: a védelem alá helyezett színésznek nem volt engedélye

Az AFP francia hírügynökség kedden arról számolt be, hogy a 88 éves színész - akinek olyan sikerfilmek fűződnek a nevéhez, mint az 1967-es A szamuráj vagy a Ragyogó napfény - Douchy-Montcorbonban lévő franciaországi otthonából több tucat, összesen 72 fegyvert foglaltak le. Jean-Cédric Gaux ügyész azt állította, hogy a sztár "nem rendelkezik olyan engedéllyel, amely lehetővé tenné számára, hogy lőfegyvert birtokoljon". A rendőrség állítólag 3000 lőszert is lefoglalt, és egy lőteret is találtak a birtokon.

Lőfegyvereket találtak Alain Delonnál